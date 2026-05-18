Del meme al zoológico: la locura de las memecoins llega al mono viral “Punch” y acaba con dos detenidos en Japón

Lo que empezó como una historia tierna de un pequeño mono abrazado a un peluche ha terminado convirtiéndose en un episodio surrealista que mezcla criptomonedas, redes sociales, marketing extremo y arrestos en Japón.

Las autoridades japonesas han detenido a dos ciudadanos estadounidenses acusados de irrumpir en el recinto del macaco “Punch”, el mono que se hizo viral hace meses por aferrarse a un peluche de orangután en el zoológico de Ichikawa. Según la Policía, uno de ellos entró disfrazado en la zona de los animales mientras el otro grababa la escena, supuestamente como parte de una promoción relacionada con una memecoin. Y ahí está la clave de la enorme reacción en redes: mucha gente siente que internet acaba de cruzar otra frontera absurda.

Qué es una memecoin y por qué genera tanta polémica

Las memecoins son criptomonedas nacidas alrededor de memes, bromas virales o fenómenos culturales de internet. Algunas, como Dogecoin o PEPE, han llegado a mover miles de millones de dólares pese a haber nacido casi como una parodia.

El problema es que gran parte de estas monedas viven de la atención constante. Necesitan viralidad, ruido y comunidad para sobrevivir. Cuanto más se habla de ellas, más se mueven sus precios.

Eso ha provocado una especie de carrera extrema por captar atención en redes sociales: influencers, campañas absurdas, vídeos provocadores y acciones diseñadas para hacerse virales en TikTok, X o YouTube. El caso de “Punch” parece encajar precisamente en esa lógica.

El mono viral convertido en fenómeno de internet

Punch no era un mono cualquiera. El macaco japonés fue criado por los cuidadores tras ser rechazado por su madre al nacer en julio de 2025. Para tranquilizarlo, le dieron un peluche de orangután al que terminó aferrándose constantemente.

Las imágenes del pequeño mono abrazado a su muñeco se hicieron virales en Japón y después en medio mundo. El zoológico multiplicó visitas y Punch se convirtió en una pequeña celebridad digital.

Precisamente por eso muchos usuarios consideran especialmente desagradable que alguien utilizara al animal como reclamo para promocionar una criptomoneda meme.

Reacciones: “Todo se convierte en contenido”

Las redes se llenaron rápidamente de comentarios indignados. Muchos usuarios critican que se use un animal viral para “hacer pump” de una criptomoneda, mientras otros hablan directamente de la “economía de la atención llevada al extremo”.

Una frase se repite constantemente en los comentarios: “Internet ya no sabe distinguir entre ternura y negocio”.

También hay quien ve el episodio como un símbolo perfecto del momento actual de internet: cualquier cosa que genere emoción —un mono adorable, un gesto espontáneo o una historia emotiva— puede acabar transformada en mercancía viral, token, meme o campaña de marketing.

El lado oscuro de las memecoins

El fenómeno también vuelve a poner el foco sobre el ecosistema más caótico del mundo cripto. A diferencia de proyectos blockchain con utilidad técnica o financiera clara, muchas memecoins dependen casi exclusivamente de la especulación y del impulso emocional de comunidades online.

Eso hace que algunas campañas busquen constantemente situaciones límite para captar atención. Y cuanto más surrealista o polémico es el contenido, más posibilidades tiene de viralizarse.

El caso de Punch resume perfectamente esa dinámica: un mono viral, un disfraz, una cámara grabando y una criptomoneda detrás. Parece una sátira de internet, pero ha terminado con detenidos reales y un zoológico reforzando medidas de seguridad.

Cuando el meme salta al mundo real

La historia también refleja algo más profundo: las fronteras entre internet y la vida real prácticamente han desaparecido. Antes los memes vivían en foros o redes sociales. Ahora pueden acabar afectando a espacios físicos, animales, personas o instituciones.

Por eso el episodio ha generado tanto debate. No se trata sólo de dos jóvenes haciendo una tontería en un zoológico. Mucha gente lo interpreta como una señal de hasta dónde puede llegar una cultura digital obsesionada con monetizar cualquier cosa que consiga atención durante unos segundos.