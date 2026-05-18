El origen de “se le fue la olla”: cuando perder la cabeza se dijo con lenguaje de cocina

“Se le fue la olla” es una de esas frases que todo el mundo entiende sin necesidad de explicación. Se usa cuando alguien actúa de forma absurda, exagerada, impulsiva o fuera de lo normal. También puede decirse de uno mismo: “se me fue la olla”, como forma coloquial de admitir un despiste, una reacción excesiva o una idea poco sensata.

Su origen no está documentado en una fecha exacta, porque pertenece al lenguaje popular, pero la lógica de la expresión es bastante clara. En español, la olla funciona aquí como metáfora de la cabeza o la mente. Igual que decimos “perder la cabeza”, “estar mal de la azotea” o “irse la pinza”, la olla representa ese lugar simbólico donde se cuecen las ideas.

La imagen es muy visual: una olla al fuego puede hervir demasiado, salirse, desbordarse o quedar fuera de control. Aplicado a una persona, significa que su pensamiento también se ha salido de su cauce normal.

La expresión tiene además un tono menos grave que otras fórmulas. Decir que a alguien “se le fue la olla” no siempre implica locura ni enfermedad mental. Muchas veces se usa para hablar de un arrebato, una ocurrencia disparatada o una conducta excesiva: alguien que gasta demasiado, responde mal, hace una locura o se mete en un lío innecesario.

También puede aparecer con sentido de despiste. Si alguien olvida una cita o comete un error tonto, puede decir: “perdona, se me fue la olla”. En ese caso no hay descontrol emocional, sino simple distracción.

Su éxito está en que combina humor y claridad. La olla es un objeto cotidiano, doméstico, reconocible. Convertir la mente en una olla que se calienta demasiado permite explicar de forma rápida algo difícil de precisar: ese momento en que alguien deja de actuar con calma o sentido común.

Hoy convive con expresiones parecidas como “se le fue la cabeza”, “se le fue la pinza” o “se le cruzaron los cables”. Todas comparten la misma idea: por un instante, algo en la mente dejó de funcionar como se esperaba.

Por eso “se le fue la olla” sigue tan viva. Porque todos hemos tenido alguna vez un momento en que el pensamiento hierve más de la cuenta y acaba saliéndose por donde no debía.