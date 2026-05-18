Una tecnología para tratar el párkinson elimina el dolor a Inma, paciente con la "enfermedad del suicidio": "Es un cambio descomunal"

Una máquina indicada para el párkinson ha cambiado por completo la vida de Inma Rodríguez, una vecina de 52 años de Viladecans (Baix Llobregat). "Sufro desde 2019 neuralgia del trigémino, un dolor muy fuerte en el lado derecho de la mandíbula. Se le llama la enfermedad del suicidio porque es el dolor más fuerte que puede aguantar el ser humano. Yo he tenido tres hijos y te aseguro que no hay nada peor que el dolor de esta enfermedad", relata a EL PERIÓDICO.

El pasado febrero, el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona) la trató con una tecnología de ultrasonidos de alta intensidad —Hifu, por sus siglas en inglés— que en principio está indicada para tratar de forma no invasiva a pacientes con enfermedades como el temblor esencial y el párkinson de predominio tremórico. Can Ruti es el primer hospital de Cataluña —y uno de los primeros de España— en tratar el dolor neuropático con el Hifu. Desde 2022, año en que estrenó esta máquina, el centro ha tratado a 400 pacientes con temblor esencial y solo a una —Inma— con dolor.

La tecnología por ultrasonidos Hifu del Hospital Can Ruti. / Jordi Pujolar

El dolor neuropático se produce por una lesión o disfunción del sistema nervioso. Puede ser secundario a una lesión del nervio periférico —por ejemplo, después de un herpes o por un problema radicular— o por una lesión del sistema nervioso central, tanto en el cerebro como en la médula espinal —por un ictus, una inflamación o una enfermedad desmielinizante, como la esclerosis múltiple, por ejemplo—. Afecta a entre el 7% y el 10 % de la población. A menudo, se manifiesta como neuralgia en forma de dolor intenso, como descargas eléctricas.

Sin saber qué pasaría

Los médicos, pese a llevar a cabo un riguroso estudio antes de someter a Inma a esta intervención pionera, no sabían a ciencia cierta qué ocurriría. "Me dijeron: 'Lo peor que te puede pasar es que no te haga ningún efecto. Pero a lo mejor te funciona al 100%'. Yo les dije que si me mejoraba solo un 5%, para mí ya sería suficiente", asegura Inma.

Can Ruti requirió autorización del Ministerio de Sanidad para aplicar el Hifu a esta paciente

Y el dolor mejoró al 100%. "Me intervinieron el 17 de febrero. Desde entonce —y sé que parece arte de magia— es como si me hubiera desaparecido el dolor. Cuando la médica me preguntó del 0 al 10 cuánto me dolía, por primera vez dije cero. Es algo extraordinario, único, después de siete años con dolor", celebra Inma, que sufría la neuralgia del trigémino de manera secundaria a la esclerosis múltiple que también padece.

"Mi vida ha dado un cambio descomunal. Antes notaba las descargas de dolo. No masticaba fuerte, no sonreía fuerte, no podían tocarme la cara" Inma Rodríguez, paciente de Can Ruti

Desde 2019 y hasta este año su vida fue un suplicio. "Mi neuralgia era muy severa. Me hicieron dos radiocirugías, dos radiofrecuencias, me trataron con lidocaína y con cannabis medicinal. Y cada vez que me ingresaban, me daban más medicación", recuerda. Su vida pasó así a estar "muy limitada" porque los fármacos, aunque le quitaban el dolor "provisionalmente", le afectaban a la vida cotidiana. "Tenía muchos mareos, mucha pérdida de equilibrio, visión doble…".

Fue en 2023 cuando Can Ruti le propuso tratarse con el Hifu. Pero, dado que esta terapia estaba fundamentalmente probada con el párkinson, hubo que hacer antes un estudio que duró dos años. Finalmente, el Ministerio de Sanidad autorizó la intervención, que tuvo lugar el 17 de febrero.

"Las personas con neuralgia del trigémino tienen más riesgo de suicidio porque su dolor genera una discapacidad muy importante" Belén Flores-Pina — Neuróloga de Can Ruti

"Desde entonces mi vida ha dado un cambio descomunal —asegura Inma—. Yo antes hablaba contigo y notaba las descargas de dolor, pero me acostumbré a ello. No masticaba fuerte, no sonreía fuerte, no podían tocarme la cara". Inma todavía no puede salir sola a la calle porque hay riesgo de que pierda el equilibrio. "Me tienen que quitar la medicación poco a poco. Me están quitando un cuarto de pastilla cada dos semanas. Antes me tomaba 15 al día; ahora estoy por 13 y media".

Ultrasonidos a través del cráneo

La intervención a la que se sometió Inma se hace mediante ultrasonidos. Tuvo que cortarse el pelo al cero para someterse a ella. "Más que una cirugía es una intervención. No se hace en un quirófano. Hubo que colocarle en la cabeza un marco, fijado con cuatro tornillos al cráneo. Esto último es lo más invasivo. Funciona por ultrasonidos que atraviesan el cráneo. Y se hace con la paciente despierta", explica por su parte el neurocirujano de Can Ruti Antonio González. "Hace cuatro años presentamos esta máquina para el temblor esencial. Ahora es la primera vez que se utiliza en Catalunya para tratar el dolor neuropático", añade.

Esta intervención se aplicó en Inma porque ella "ya había agotado todas las líneas de tratamiento", como cuenta la neuróloga Belén Flores-Pina. "La neuralgia del trigémino cursa con dolor en un lado de la cara. Son personas con dolor eléctrico muy intenso que se desencadena en cosas tan básicas como hablar, comer o lavarse los dientes. Este dolor, que es muy intenso, les invalida mucho en su día a día", explica esta doctora, quien además apunta a que esta enfermedad afecta "sobre todo" a personas "en edad laboral". "Esta gente tiene más riesgo de suicidio porque su dolor genera una discapacidad muy importante. Inma tenía descargas de dolor cada día, no sabía ya qué era vivir sin dolor".

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Aunque la mejoría al usar esta máquina suele ser progresiva, Inma la notó inmediatamente, al mismo día. "Ya puedo comerme una tostada de jamón", cuentan sus médicos que les dijo. Los doctores precisan, aun así, que este tratamiento es paliativo, no curativo, y que se le aplicó porque la suya era una situación, aunque minoritaria, "extrema". El éxito de su caso abre la puerta a que más pacientes con dolores puedan ser tratados con esta innovadora máquina.