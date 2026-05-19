Alerta por listeria en 8 quesos frescos vendidos en España: estos son los productos afectados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este 19 de mayo la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España, identificada con la referencia ES2026/271. La notificación inicial se comunicó el 12 de mayo tras detectarse la bacteria en dos lotes de queso fresco de vaca de la marca Goya, pero la información se ha actualizado con nuevas referencias y una retirada preventiva más amplia.

Según la información trasladada por la comunidad autónoma de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), la empresa elaboradora ha decidido retirar de la venta todos los lotes de los productos afectados cuya fecha de caducidad sea el 06/07/2026 o anterior. AESAN señala que estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la alerta.

Los quesos afectados por la alerta

La ampliación afecta a varios quesos frescos refrigerados comercializados en envases de plástico o en barra. Entre los productos incluidos figuran Queso fresco sabor mediterráneo, de la marca Cerrato, en formato de 300 gramos; Queso costeño, de la marca Nativo, tanto en envase de plástico de 300 gramos como en barra; Queso estilo llanero, de Goya, en formato de 300 gramos; y varios productos identificados como Queso Latino, de las marcas Goya y Sabor de casa, en barra o en envase de plástico.

En todos los casos, la referencia clave para los consumidores es la misma: no deben consumirse los productos incluidos en la alerta si tienen fecha de caducidad del 6 de julio de 2026 o anterior.

Los quesos afectados por la alerta por listeria. / INFORMACIÓN

AESAN indica que, según la información disponible, la distribución de estos quesos se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional. La alerta ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los puntos de venta.

Qué deben hacer los consumidores

La recomendación de las autoridades sanitarias es clara: las personas que tengan en casa alguno de los productos afectados deben abstenerse de consumirlo. Además, AESAN recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos, especialmente si el producto ha estado abierto o en contacto con superficies, utensilios o recipientes de la nevera.

En caso de haber consumido alguno de estos quesos y presentar síntomas compatibles con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud. La listeriosis puede ser especialmente grave en personas vulnerables, como embarazadas, recién nacidos, personas mayores o pacientes con el sistema inmunitario debilitado. La Organización Mundial de la Salud recuerda que la infección por Listeria monocytogenes puede transmitirse a través de alimentos contaminados y que determinados grupos presentan mayor riesgo de enfermedad grave.

Especial precaución durante el embarazo

AESAN hace una mención específica a las mujeres embarazadas. En caso de haber consumido alguno de los productos afectados, se recomienda consultar las indicaciones de seguridad alimentaria para la gestación y prestar atención a cualquier síntoma compatible.

La listeria es una bacteria que puede encontrarse en alimentos refrigerados y listos para consumir, como algunos quesos frescos o productos lácteos elaborados con leche no pasteurizada o contaminados durante el proceso de producción. Por eso, en alertas de este tipo, las autoridades insisten en no probar el producto “para comprobar si está bien”: la contaminación no siempre altera el olor, el sabor o el aspecto del alimento.

La alerta sigue activa mientras se verifica la retirada de los productos afectados. La medida preventiva afecta a las referencias señaladas por AESAN y a los lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio de 2026.