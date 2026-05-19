La DGT lo confirma: después de la baliza v-16 llegan a las carreteras españolas los conos conectados

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa avanzando en la conectividad en las carreteras con el objetivo de mejorar la seguridad vial. En la actualidad, en todos los coches de nuestro país debe haber una baliza v-16 conectada que permita a los conductores señalizar si se quedan parados en la vía sin necesidad de salir del coche.

Junto con la baliza v-16, la DGT también está avanzando en el uso de los conos conectados, tal y como afirmó este lunes el director general de la entidad, Pere Navarro. Estos nuevos dispositivos también alertan en tiempo real a los conductores de la presencia de obras, cortes o incidencias en las carreteras para poder anticipar su presencia en la vía. Al igual que las balizas v-16, estos conos emitirán mensajes que los conductores recibirán en sus navegadores y se proyectarán en los paneles de mensaje variable de las carreteras a través de la plataforma DGT 3.0.

El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad del personal que trabaja en las carreteras pero también pueden ser útiles en situaciones en las que hay un desperfecto o una incidencia en la vía. La propia DGT indica que estos dispositivos permiten alertar a los conductores que se aproximen a un punto de riesgo, incluso cuando la obra o el problema de la carretera no cuenta con presencia permanente de trabajadores.

Según la DGT, estos conos son dispositivos IoT, es decir, elementos conectados a internet capaces de comunicar el inicio y el final de unas obras en la vía. Cuando se despliegan y se activan, envían su ubicación exacta a la plataforma de vehículo conectado del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico y movilidad, conocido como NAP.

Ciudades conectadas mediante el sistema DGT 3.0 / DGT

Presentación en 2022

La DGT y la Dirección General de Carreteras presentaron este sistema en 2022 con un argumento principal: mejorar la seguridad de los operarios que trabajan en conservación y mantenimiento de carreteras. En 2021 se registraron 158 siniestros de tráfico relacionados con obras de mantenimiento y conservación en las carreteras, con dos operarios fallecidos por atropello mientras realizaban su trabajo.

Este sistema forma parte de una estrategia más amplia: convertir la carretera en un entorno conectado. La DGT lleva tiempo trabajando en la plataforma DGT 3.0, que busca reunir y distribuir información de tráfico en tiempo real. La baliza V-16 conectada, obligatoria desde 2026 en sustitución de los triángulos de emergencia, es uno de los ejemplos más conocidos de esta línea. Los conos conectados serían otro paso en esa misma dirección: pasar de una señalización pasiva, que solo se ve cuando el conductor llega al punto de riesgo, a una señalización activa, que avisa antes de que el peligro esté delante.