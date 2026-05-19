Ya es oficial: la DGT afirma que la baliza v-16 “ha venido para quedarse” aunque reconoce “confusión” e “incertidumbre” sobre su uso

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha comparecido este lunes en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados y ha afirmado que de cara a la operación verano se dará un “nuevo impulso” a la baliza v-16 para “extender su uso y su normalización” al ser “un elemento importante de la seguridad vial”.

Navarro ha detallado las ventajas de la baliza v-16 relativas a su conectividad y a que no es necesario bajar del vehículo para instalarla y que emita una luz que se ve a distancia. La DGT cuenta con unas 2.500 conexiones diarias de baliza aunque Navarro reconoce que hay “un cierto estancamiento” en sus ventas, así como “confusión” e “incertidumbre”. Según recoge EFE, este hecho se lo ha atribuido de forma velada al PP por “las denuncias en Bruselas”.

El director general de la DGT también se ha referido a los conos conectados, que también emiten una señal que avisará a los navegadores sobre la presencia de operarios en la carretera y sobre los que también se está avanzando en su uso.

La baliza v-16 "ha venido para quedarse"

En su turno de réplica a los grupos, Navarro ha dejado claro que, pese a la situación de "incertidumbre e inseguridad" que se ha creado "entre todos" con la baliza, este elemento "ha venido para quedarse" porque es "una mejora para la seguridad".

Y ha arremetido contra el PP por haber acudido a la Comisión Europea a hablar sobre la baliza "sin haber hablado con la DGT" previamente, lo que ha tachado de "falta de lealtad": "Esto se llama ser un chivato, y cuando iba al colegio tenía mala imagen", ha ejemplificado.

Marlaska defiende las balizas V16 como medida de seguridad vial "rigurosa y responsable" / Europa Press

Cambios en autoescuelas

La situación en las autoescuelas también ha centrado otra parte de la intervención de Navarro en comisión, en la que ha avanzado que en la web de la DGT se publicará la lista de centros con su porcentaje de aprobados, para que los alumnos puedan decidir "libremente" a cuál apuntarse.

Esta medida, ha añadido el director general de la DGT, busca "aumentar el esfuerzo de mejora" de las autoescuelas y servir como "incentivo".

En paralelo, ha explicado que alrededor del 98,5 % de los exámenes de conducir que se realizan en España es para vehículos con cambio de marchas manual, mientras que más del 50 % de los coches que circulan por carretera son automáticos, lo que apunta a posibles cambios en el futuro.

Respecto a las listas de espera para examinarse del carné, Navarro se mostró dispuesto a colaborar con las provincias que tengan un volumen significativo de aspirantes pendientes, siempre que presenten los datos a la DGT, que realizará un esfuerzo presupuestario adicional para mitigar la situación.

Lucía Feijoo Viera

Críticas de la oposición

El grueso de las intervenciones de los grupos de la oposición han ido dirigidos a criticar la gestión de la baliza v-16 que ha hecho el Gobierno.

Desde el PP, la diputada Bella Verano ha lamentado los mensajes "contradictorios" por parte del Gobierno en relación a la baliza, ya que "un día decían que habría sanciones y otro que no", así como la retirada de dispositivos que ya estaban homologados, lo que ha generado "una pérdida de confianza" ciudadana.

El diputado de Vox Francisco José Alcaraz ha apuntado que Navarro será recordado por la gestión de la baliza, a la par que le ha acusado de "meter la mano en el bolsillo de los consumidores".

Y la diputada de Junts Marta Madrenas ha sostenido que su grupo se ha vuelto escéptico sobre la baliza, a la par que ha coincidido con la diputada de ERC Inés Granollers en criticar el estado de varias autopistas, como la AP-7 o la A-2.

No obstante, el diputado del PSOE Juan Carlos Jerez ha defendido que la baliza "reduce los riesgos" de los conductores y ha recordado que el mecanismo cuenta con el aval de profesionales de la Guardia Civil.