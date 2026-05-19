La espeluznante muerte de la actriz y modelo Ksenia Dobromilova: atropellada por una moto durante un rodaje

La modelo, actriz y fotógrafa rusa Ksenia Dobromilova ha muerto a los 34 años tras ser atropellada por una moto durante un rodaje en plena calle. El accidente ocurrió mientras se grababa una escena con motoristas y, según las primeras informaciones, su hija pequeña se encontraba presente en el lugar.

El suceso se produjo cuando uno de los pilotos perdió el control de la moto mientras hacía una maniobra sobre una rueda. El vehículo terminó impactando contra Dobromilova, que cayó al suelo y quedó gravemente herida.

Varias personas del equipo acudieron de inmediato para auxiliarla, incluido el propio motorista implicado, pero la actriz no logró sobrevivir. Los servicios médicos la atendieron en el lugar y fue trasladada en ambulancia, aunque falleció antes de llegar al hospital.

El piloto fue detenido tras el accidente y permanece bajo arresto domiciliario mientras se investiga lo ocurrido. Las autoridades estudian si pudo cometer un delito de homicidio por negligencia, además de posibles infracciones de tráfico.

El motorista habría declarado que conocía personalmente a la víctima y que lo ocurrido fue un accidente. Sin embargo, la investigación deberá determinar si la escena contaba con las medidas de seguridad necesarias y si la maniobra entrañaba un riesgo evitable.

Dobromilova era conocida en Rusia por su trabajo como modelo, fotógrafa y actriz, además de haber participado en un videoclip musical. Su muerte ha generado una fuerte conmoción por las circunstancias del accidente y por el hecho de que todo ocurriera durante una grabación pública.