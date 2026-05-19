Los expertos coinciden sobre los nuevos radares de la DGT: "Infalibles con el exceso de velocidad de las motocicletas”

Los radares de tráfico forman parte del paisaje habitual de las carreteras españolas desde hace años. Están en pórticos, cabinas laterales, trípodes, vehículos camuflados y tramos especialmente vigilados. Su función oficial es clara: controlar la velocidad para reducir el riesgo de accidente, especialmente en puntos donde circular por encima del límite puede tener consecuencias graves.

Sin embargo, la percepción social de los radares tiene una doble lectura. Para una parte de los conductores son una herramienta necesaria de seguridad vial; para otros, una fuente de sanciones que obliga a estar más pendiente del velocímetro que de la propia conducción. Esa desconfianza explica que muchos automovilistas intenten frenar antes de llegar al punto de control y vuelvan a acelerar después. Durante años, aplicaciones de navegación y avisos entre conductores han alimentado esa sensación de que el radar se podía “esquivar”.

Nuevos radares

Los sistemas actuales ya no se limitan a detectar un exceso puntual de velocidad en un punto muy concreto, sino que incorporan sensores láser, cámaras de mayor precisión y capacidad de análisis mucho más avanzada. La evolución tecnológica permite controlar mejor varios carriles, distinguir vehículos y reducir algunos de los márgenes de error que podían afectar a equipos anteriores. La consecuencia práctica es que el conductor tiene menos margen para reaccionar tarde, frenar justo antes del aparato o confiar en que una moto, un camión o un cambio de carril dificulten la medición.

Radares más difíciles de eludir

El cambio lo ha explicado José Eugenio Naranjo, doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y experto en sistemas inteligentes de transporte, en una entrevista en el programa ‘Lo que viene’, de COPE. Según Naranjo, la tecnología LIDAR no es nueva en este campo, ya que lleva presente en los radares desde hace más de 20 años. La diferencia está en el salto desde los sistemas más antiguos, basados en ondas de radio o en un LIDAR monoplano, hacia dispositivos tridimensionales capaces de generar una lectura mucho más completa de lo que ocurre en la vía.

Los expertos coinciden sobre los nuevos radares de la DGT: "Infalibles con el exceso de velocidad de las motocicletas” / INFORMACIÓN

La novedad de los radares LIDAR 3D es que ya no observan solo un plano, sino múltiples puntos en horizontal y vertical. Esta capacidad tridimensional es la razón por la qué los nuevos radares son mucho más difíciles de eludir. No solo miden la velocidad, sino que pueden interpretar mejor qué tipo de vehículo circula, cómo se desplaza y si se trata de una motocicleta, un turismo o un camión.

Nuevos radares de velocidad en tramo en la autovía A31 entre Elda y Monforte / Áxel Álvarez

Más control en la velocidad de las motos

La novedad puede ser especialmente relevante para las motos. Según explica Naranjo, dependiendo del modelo, estos dispositivos podrían llegar a ser “infalibles con el exceso de velocidad de las motocicletas”. Además, se habla de un alcance efectivo de unos 200 metros, una distancia suficiente para reducir la estrategia de frenar justo antes del radar.

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El debate no termina en la precisión. También aparece la pregunta sobre si esta tecnología abre la puerta a una vigilancia excesiva. Naranjo intenta rebajar esa preocupación y afirma que “nunca se te identifica a no ser que cometas una infracción”. El potencial, además, va más allá de multar: estos sensores podrían ayudar a detectar maniobras peligrosas, vehículos averiados, coches que circulan demasiado despacio o incidencias que afecten a la fluidez del tráfico. Para Naranjo, la funcionalidad de los radares está clara: "vamos a garantizar la seguridad casi total en carretera”, concluye.