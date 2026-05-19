La UE cambia las normas: las ITV analizarán más sistemas de seguridad y emisiones y se podrá pasar la inspección en otro país

Los nuevos sistemas de seguridad que ya incorporan los coches traen muchas ventajas a los conductores y a los usuarios de las vías. Los sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) son ayudas electrónicas a la conducción que incorporan cámaras, radares y sensores en los vehículos y que ya son obligatorios en los coches nuevos que se matriculan desde julio de 2024. Sistemas de mantenimiento en el carril, de presión de neumáticos, de velocidad inteligente, de frenado de emergencia o detectores de marcha atrás son habituales en los coches más nuevos en nuestro país.

Además, la Unión Europea (UE) aprobó que a partir de julio de 2026 deben incorporarse también el DDR-ADR o sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor, y el AEB-PCB, que es un sistema avanzado de frenado de emergencia para peatones y ciclistas.

DDR-ADR asistente contra la distracción / DGT

La UE anuncia cambios en la ITV

A principios de marzo, el Parlamento Europeo informaba en una nota de prensa que la Comisión de Transportes aprobó un proyecto sobre la revisión de las normas de la UE sobre las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos comerciales.

En este sentido, la Comisión votó en contra de reducir los intervalos de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) para coches y furgonetas de más de 10 años, para que fuera anual en lugar de bianual.

Sobre los ADAS, la UE explica que hay sistemas actualmente no están supeditados a estas inspecciones pero votaron a favor de que las ITV los incluyan para vehículos eléctricos e híbridos. Igualmente, se incluirán las mediciones del número de partículas (PN) y de óxidos de nitrógeno (NOx) “para mejorar la calidad del aire, aunque de forma voluntaria, dejando a los países de la UE la decisión sobre el alcance de dichas pruebas”, indica la nota. En este sentido, el RACE también informa de que con la entrada de la normativa Euro 7 este año, las ITV serán más rigurosas con la medición de los gases contaminantes y de las partículas abrasivas resultantes del desgaste de los frenos y los neumáticos.

"Los vehículos Euro 7 deberán monitorizar sus propias emisiones durante toda su vida útil, datos que serán leídos en la ITV. De igual modo, también se comprobará la salud y durabilidad de las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables", recoge el RACE.

Las emisiones no procedentes de tubos de escape son ya las más contaminantes del transporte por carretera / INFORMACIÓN

También defienden que se compruebe periódicamente si un vehículo ha cumplido una llamada a revisión obligatoria pendiente; de no ser así, no debería superar la inspección.

La norma, que está pendiente de validación por la Comisión Europea, también indica que “las normas actuales establecen un objetivo a escala de la UE de inspeccionar el 5 % de los autobuses y camiones mediante inspecciones técnicas en carretera”. Los eurodiputados están de acuerdo en que ese 5 % debería ser un objetivo nacional y quieren que las inspecciones en carretera se amplíen a las furgonetas.

En este sentido, la Comisión incide en que las inspecciones en carretera deberían comprobar las emisiones contaminantes de coches, motocicletas, furgonetas, camiones y autobuses, y exigir que los vehículos potencialmente muy contaminantes se sometan a inspecciones técnicas adicionales. Los países de la UE podrían utilizar el mismo sistema para abordar las emisiones acústicas.

Botón: Añadir como fuente preferida en Google

Pasar la ITV en el extranjero

La Comisión de Transportes también plantea que se permita pasar la ITV de un coche en un país de la Unión Europea distinto al país en el que esté matriculado. El conductor obtendría un certificado temporal válido durante 6 meses y la siguiente inspección ya tendrán que realizarla en el país en el que esté matriculado.

Los eurodiputados quieren que esta posibilidad se aplique también a las furgonetas.