La OMS avisa de que los "brotes infecciosos" serán cada vez más dañinos: "No estamos preparados para la próxima pandemia"

El mundo está "al borde de sufrir daños pandémicos aún mayores" una década después del gran brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y seis años después del covid-19, según un nuevo informe del Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), un organismo independiente creado en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial para vigilar la preparación mundial ante crisis sanitarias. "El mundo no está más protegido frente a las pandemias", dice este documento, con fecha de 18 de mayo, que advierte de que "a medida que los brotes de enfermedades infecciosas se vuelven más frecuentes, también se están volviendo más dañinos, con impactos sanitarios, económicos, políticos y sociales cada vez mayores, y con menor capacidad para recuperarse de ellos".

"Estadísticamente parece improbable que tengamos una nueva pandemia tan importante como el covid-19 a corto plazo", explica a EL PERIÓDICO el epidemiólogo Joan Caylà. La gran pandemia del siglo XX fue la de la gripe española en 1918 —con entre 50 y 100 millones de muertes, aproximadamente—. La siguiente fue la del covid-19, con más de 20 millones de muertes. Por eso Caylà cree poco probable que haya otra pandemia de este calibre a corto plazo. Pero otra cosa son los "brotes infecciosos" como los recientes del hantavirus o el ébola.

"Estadísticamente parece improbable que tengamos una nueva pandemia tan importante como el covid-19 a corto plazo" Joan Caylà — Epidemiólogo

Lo que sí preocupa al doctor Caylà es, como señala la OMS, la escasa preparación de la sociedad en salud pública. "La mayoría de las residencias de la tercera edad no están preparadas para otra pandemia. Muchas están privatizadas, con medios muy limitados. Harían falta inspecciones sanitarias". La Agencia Estatal de Salud Pública, anunciada a raíz del covid-19, todavía no ha empezado a funcionar ni tiene sede siquiera. "En la salud pública de España algunas vacantes no se cubren o, si se cubren, es con personal menos formado, con cada vez menos médicos con MIR", apunta Caylà.

"Es difícil predecir futuro pero, aunque había muchas esperanzas de que con el covid-19 mejoraría mucho la salud pública, estas mejoras han sido limitadas", señala este epidemiólogo, quien recuerda que se estima que la "próxima pandemia más probable" sería por gripe aviar. Caylà, además, explica que además de estas "pandemia puntuales" existen las "pandemias crónicas y persistentes", como la del sida, que desde 1981 a la actualidad ha ocasionado 40 millones de muertes. Y la de la tuberculosis, que en el último siglo causó unos 300 millones de muertes.

Los especialistas creen que la gripe aviar es el virus que más números tiene actualmente de convertirse en la próxima pandemia

En Catalunya, la Conselleria de Salut está "actualizando" el protocolo de actuación ante el ébola —el cual se diseñó en 2014 a raíz del brote en RDC y el contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero en Madrid—, pero no debido al nuevo brote de la RDC, sino porque esta actualización es constante, como señalan fuentes del departamento. Las mismas recuerdan que, ante un posible caso de ébola en España o Catalunya, será el Ministerio de Sanidad quien se encargue de la coordinación, como ocurrió con el hantavirus.

"Un escenario posible"

El informe del organismo de la OMS publicado ayer analiza una década de Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), desde el ébola en África occidental hasta el covid-19 y la viruela del mono (la mpox), evaluando sus impactos en los sistemas sanitarios, las economías y las sociedades. "En indicadores clave —como el acceso equitativo a diagnósticos, vacunas y tratamientos—, el mundo está retrocediendo", dice este informe.

"Honestamente, espero que no veamos otra pandemia como la del covid, pero no hay ninguna garantía. Hay estudios que señalan que puede tocar una pandemia gorda cada 100 años" Antoni Trilla — Epidemiólogo

El GPMB identifica tres prioridades concretas para que los líderes políticos "reviertan "estas tendencias: establecer un mecanismo permanente e independiente de seguimiento del riesgo pandémico; avanzar en el acceso equitativo a vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos que salvan vidas mediante la conclusión del Acuerdo sobre Pandemias; y garantizar una financiación sólida tanto para la preparación como para las actividades de respuesta desde el "día cero"

Para el epidemiólogo del Hospital Clínic Antoni Trilla lo que la OMS busca con este informe es "llamar la atención y sensibilizar" sobre la sotuación. "La OMS alude a un escenario posible y avisa de que esto no se ha acabado. La OMS lleva tiempo intentando cerrar el llamado Acuerdo de Pandemias, marco en el cual todo el mundo podría colaborar. Eso está un poco encallado, por lo que la aparición de este informe es un toque de atención. Tenemos que colaborar todos más", dice Trilla.

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Para este epidemiólogo, así, "el riesgo no es inminente", pero sí que es "un escenario de futuro". "Honestamente, espero que no veamos otra pandemia como la del covid, pero no hay ninguna garantía. Hay estudios que señalan que puede tocar una pandemia gorda cada 100 años", explica Trilla, quien precisa que, actualmente, "no hay ninguna razón para pensar que puede haber otra pandemia" pero, a la vez "puede haberla".