El rumor más macabro de los cruceros: por esto regalan a veces helados

En los cruceros hay buffet, piscinas, espectáculos y, a veces, helado gratis. Hasta ahí, nada extraño. Lo inquietante llega con una explicación que se ha hecho viral en redes: si la tripulación reparte helados de forma inesperada, podría ser porque necesita liberar espacio en los congeladores tras la muerte de un pasajero.

La historia se popularizó a partir del testimonio de Dara Starr Tucker, una cantante que trabajó en cruceros y que contó en TikTok que, en determinados viajes, las llamadas “free ice cream parties” podían estar relacionadas con la falta de espacio en la morgue del barco. Según su relato, si fallecían más personas de las que podía asumir la cámara mortuoria, había que hacer sitio en otros espacios refrigerados, lo que obligaba a sacar productos congelados como helados. Medios como The Independent, New York Post o 7News recogieron su versión tras hacerse viral.

Los cruceros sí tienen morgue

Aunque la parte del helado es la más llamativa, hay un dato menos conocido y plenamente lógico: los grandes cruceros están preparados para gestionar fallecimientos a bordo. En viajes con miles de pasajeros, muchos de ellos de edad avanzada, pueden producirse muertes por causas naturales, accidentes o emergencias médicas.

La página de verificación de rumores Snopes comprobó en 2022 que los grandes cruceros cuentan con instalaciones destinadas a conservar cuerpos en caso de fallecimiento durante la travesía. La información encaja con los protocolos sanitarios y de seguridad marítima que obligan a notificar determinados incidentes y enfermedades en barcos que llegan a puertos de Estados Unidos.

La existencia de una morgue no convierte al barco en un lugar peligroso, pero sí recuerda que un crucero funciona como una pequeña ciudad flotante, con servicios médicos, seguridad interna y procedimientos para situaciones extremas.

Lo que no está demostrado: que el helado sea una “señal”

La parte más dudosa de la historia es la relación directa entre helado gratis y cadáveres a bordo. Varios portales de verificación y medios especializados han puesto en cuestión esa supuesta práctica como algo generalizado. Fact Crescendo, por ejemplo, calificó de falsa la afirmación de que los helados se repartan para vaciar congeladores destinados después a cuerpos, y subrayó que los barcos mantienen instalaciones separadas para la conservación de cadáveres y para el almacenamiento de comida.

Crew Center, un medio especializado en la vida a bordo, también publicó una explicación crítica con el vídeo viral y señaló que la historia se apoyaba más en testimonios indirectos que en pruebas documentales.

La versión prudente, por tanto, es que los cruceros pueden tener morgues y pueden producirse fallecimientos a bordo, pero no hay pruebas sólidas de que regalar helado sea una práctica habitual o una señal fiable de que ha muerto alguien.

Por qué la historia se ha hecho tan viral

El éxito del rumor tiene una explicación sencilla: mezcla dos mundos que normalmente no van juntos. Por un lado, la imagen amable del crucero, con vacaciones, comida ilimitada y ocio familiar. Por otro, la logística silenciosa de una muerte en alta mar.

El contraste es tan potente que convierte un gesto aparentemente inocente —repartir helado— en una escena casi de película negra. Además, toca una inquietud real: qué ocurre si alguien muere en un barco lejos de tierra firme.

En esos casos, el procedimiento depende de la ruta, la jurisdicción, la causa de la muerte y el puerto más cercano.

Una curiosidad morbosa, pero con matices

La historia del helado gratis en cruceros funciona muy bien como curiosidad viral, pero conviene no venderla como una regla. Sí es cierto que los cruceros están preparados para fallecimientos a bordo. Sí es cierto que ha habido casos polémicos por la gestión de cuerpos en barcos. Y sí es cierto que antiguos trabajadores han contado experiencias inquietantes.

Pero de ahí a concluir que cada helado gratuito esconde una muerte en el barco hay un salto que no se sostiene documentalmente. Así que, si en un crucero ofrecen helado gratis, lo más probable es que solo sea eso: helado gratis. Aunque, después de conocer el rumor, quizá más de un pasajero lo mire con otros ojos.