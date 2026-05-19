La serie quizá no la has visto, pero el meme seguro que sí: esta es la ficción a la que pertenece el clip más usado en las redes sociales este 2026

La imagen es sencilla, pero funciona: Jon Hamm baila en una discoteca, con los ojos cerrados, como si estuviera completamente dentro de la música y fuera del mundo. En redes, el clip se ha usado para expresar euforia, nostalgia, evasión o ese momento en el que alguien decide seguir adelante aunque todo alrededor esté un poco roto.

El meme empezó a circular con fuerza entre usuarios de TikTok e Instagram Reels a finales de 2025 y se extendió después a otros idiomas y formatos. Según Know Your Meme, primero ganó tracción en publicaciones rusas como una forma de representar esa idea de “bailar a través del dolor” y más tarde se popularizó en redes anglosajonas con un tono más ligado a la alegría, el recuerdo o el escape emocional.

La serie se llama ‘Your Friends & Neighbors’

La escena pertenece a ‘Your Friends & Neighbors’, una serie de Apple TV+ protagonizada por Jon Hamm. En ella interpreta a Andrew “Coop” Cooper, un gestor de fondos de inversión que, tras perder su trabajo y atravesar un divorcio, empieza a robar en las casas de sus vecinos ricos para mantener su nivel de vida.

El momento viral aparece en el episodio 8 de la primera temporada. En redes se ha compartido como una escena casi absurda y liberadora, pero dentro de la serie tiene otro peso: muestra a un hombre intentando agarrarse a un instante de placer mientras su vida personal y económica se desmorona. Más que un simple baile gracioso, la escena captura un intento desesperado de encontrar alegría cuando todo se está viniendo abajo.

Por qué ha funcionado tan bien

El éxito del meme tiene mucho que ver con el contraste. Jon Hamm arrastra todavía una imagen muy reconocible por papeles como el de Don Draper en Mad Men: elegante, serio, controlado. Verle bailando de forma despreocupada, casi vulnerable, rompe esa expectativa y convierte la escena en algo inmediatamente reutilizable.

La canción que acompaña al meme es “Turn the Lights Off”, de Kato y Jon Nørgaard, un tema dance de ritmo directo y pegadizo que encaja perfectamente con la escena: tiene ese punto de música de club algo excesiva, luminosa y nostálgica que convierte el baile de Jon Hamm en algo entre ridículo y liberador. Su uso en el clip ha sido clave para que el vídeo funcione como meme, porque refuerza justo esa sensación de desconexión total: cerrar los ojos, dejarse llevar y actuar durante unos segundos como si nada más importara.

También ayuda que el clip no necesita demasiada explicación. Sirve para casi todo: para celebrar una pequeña victoria, para fingir que no pasa nada, para recordar una canción, para representar una escapada mental o para ponerle humor a una mala racha. Esa mezcla de desconexión, intensidad y ridículo elegante es combustible perfecto para las redes sociales.

Del meme a la curiosidad por la serie

La viralidad ha hecho que muchos usuarios descubran ahora la serie, aunque Your Friends & Neighbors se estrenó en Apple TV+ el 11 de abril de 2025. La ficción, creada por Jonathan Tropper, mezcla drama criminal, sátira de clase alta y comedia negra, con un protagonista que pasa de vivir entre privilegios a colarse en las casas de quienes forman parte de su propio círculo social.

Jon Hamm también ha reaccionado al fenómeno con humor. En una entrevista recogida por People, el actor calificó la viralidad del baile como algo “desconcertante y adorable”, y reconoció que le resultaba agradable que la escena hubiera conectado de una forma tan positiva con el público.

Una escena pequeña convertida en fenómeno

Como ocurre con muchos memes, el contexto original casi queda en segundo plano. Para millones de usuarios, Jon Hamm ya no es solo Coop en una discoteca: es cualquiera intentando disfrutar de tres segundos de libertad antes de volver al desastre.

Y quizá por eso el vídeo ha funcionado tan bien. Porque detrás del baile hay una emoción muy reconocible: a veces no queda otra que cerrar los ojos, dejar que suene la música y actuar como si todo estuviera bajo control.