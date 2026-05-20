Los alergólogos coinciden: “Lavarse la nariz también ayuda a pasar mejor la alergia primaveral”

La primavera no es igual para todo el mundo. Para millones de personas, también conlleva congestión, estornudos, picor de nariz, moqueo y sensación de cabeza embotada. Es la cara más cotidiana de la rinitis alérgica, una enfermedad frecuente que afecta tanto a adultos como a niños y que se activa especialmente cuando aumentan los niveles de polen en el aire.

Este año, además, los alergólogos han mirado al cielo con especial atención. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha advertido de que las lluvias pueden tener un doble efecto: por un lado, producen un “efecto lavado” que reduce temporalmente la presencia de polen; por otro, favorecen el crecimiento de la vegetación y pueden traducirse en una primavera y un verano con niveles elevados de pólenes.

La importancia de la higiene nasal

En ese contexto, la higiene nasal ha pasado de ser un gesto doméstico a convertirse en una herramienta de apoyo para muchos pacientes. El objetivo es simple: ayudar a retirar alérgenos, mucosidad y mediadores inflamatorios de las vías respiratorias superiores, una de las principales puertas de entrada de partículas irritantes, virus y bacterias.

Una revisión científica publicada en Medicina describe la irrigación nasal como una estrategia eficaz, segura y de bajo coste para tratar y prevenir enfermedades del tracto respiratorio superior. El trabajo destaca especialmente las irrigaciones salinas de alto volumen y baja presión como una de las formas más eficientes para eliminar agentes infecciosos, alérgenos y mediadores inflamatorios.

Niño con rinitis alérgica / VITHAS

La evidencia también va en esa línea en pacientes con rinitis alérgica. Cochrane concluye que el lavado nasal con solución salina puede ayudar a aliviar los síntomas de la rinitis alérgica en adultos y niños frente a no realizar irrigación, y que es poco probable que se asocie a efectos adversos relevantes.

La clave está en entender bien su papel. El lavado nasal no “cura” la alergia ni elimina la necesidad de antihistamínicos, corticoides nasales u otros tratamientos cuando están indicados. Pero sí puede ayudar a reducir la carga de polen en la mucosa nasal, mejorar la sensación de limpieza, favorecer el aclaramiento mucociliar y aliviar parte de la congestión o el goteo.

Soluciones y dispositivos

Varios estudios han analizado también qué tipo de lavado resulta más útil. Una revisión sobre irrigación nasal en adultos con rinitis alérgica recuerda que esta práctica lleva años recomendándose como terapia complementaria en enfermedades nasosinusales, aunque todavía se estudian las diferencias entre tipos de solución y dispositivos.

El goteo y congestión nasal es uno de los principales síntomas de la rinitis alérgica. / INFORMACIÓN

En general, las soluciones salinas isotónicas son las más habituales y mejor toleradas, mientras que algunos trabajos apuntan a que determinadas soluciones hipertónicas pueden ser útiles en casos concretos, aunque también pueden resultar más irritantes si no se usan bien. Otra revisión sobre dispositivos y pautas de lavado nasal señala que el volumen, la presión, la tonicidad y el tipo de aparato influyen en los resultados.

La recomendación práctica es clara: usar productos preparados para uso nasal o, si se prepara la solución en casa, emplear agua estéril, destilada o previamente hervida y enfriada, limpiar bien el dispositivo y seguir las instrucciones del fabricante. No conviene realizar irrigaciones si la nariz está totalmente bloqueada, si hay dolor o sensación de taponamiento en los oídos, o si existen dudas médicas concretas.

En niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o pacientes inmunodeprimidos, lo prudente es consultar antes con un profesional sanitario. Y si los síntomas son intensos, se prolongan demasiado o se acompañan de dificultad respiratoria, fiebre, dolor facial fuerte o empeoramiento del asma, la higiene nasal no debe retrasar la consulta médica.

La alergia primaveral se combate con varias piezas a la vez: conocer los niveles de polen, ventilar en las horas adecuadas, evitar tender ropa al aire libre en días de alta concentración, usar gafas de sol o mascarilla cuando haga falta, seguir el tratamiento médico y cuidar la nariz. Porque, aunque parezca un gesto menor, mantener limpias las fosas nasales puede marcar la diferencia entre arrastrar los síntomas todo el día o respirar un poco mejor.