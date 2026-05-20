Anton Janša, pionero de la apicultura moderna: “Entre todos los seres de Dios, ninguno es tan trabajador y tan útil para el hombre, y requiere tan poca atención para su cuidado, como la abeja”

“Entre todos los seres de Dios, ninguno es tan trabajador y tan útil para el hombre, y requiere tan poca atención para su cuidado, como la abeja”. La frase se atribuye a Anton Janša, apicultor esloveno del siglo XVIII considerado uno de los grandes pioneros de la apicultura moderna. Suele citarse como parte de sus escritos sobre abejas, aunque conviene tener en cuenta que circula traducida desde versiones en alemán e inglés, por lo que puede aparecer con pequeñas variaciones. La oficina turística de Žirovnica, su localidad natal, recoge una formulación muy próxima en la que Janša describe a las abejas como seres trabajadores, útiles para el ser humano y capaces de proporcionar miel y cera con muy poca atención para su cuidado.

Quién fue Anton Janša

Anton Janša nació en Breznica, en la actual Eslovenia, y fue bautizado el 20 de mayo de 1734, una fecha que siglos después acabaría teniendo un significado global. Aunque se formó inicialmente como pintor, su verdadera pasión fue la apicultura, un conocimiento que había mamado desde niño en una familia y una región muy vinculadas a las colmenas.

Su prestigio llegó hasta Viena. En 1770 fue nombrado primer profesor imperial de apicultura para las tierras austriacas, bajo el reinado de María Teresa de Austria. Escribió obras sobre el cuidado de las abejas y defendió prácticas innovadoras para su época, como el traslado de colmenas a distintos pastos, la mejora de los sistemas de cría y la observación directa del comportamiento de la colmena. Tras su muerte, la emperatriz María Teresa llegó a ordenar que los profesores de apicultura utilizaran sus libros como referencia.

Qué significa realmente la frase

La cita no habla solo de abejas laboriosas. Encierra una idea más profunda: la naturaleza sostiene una parte enorme de la vida humana sin reclamar protagonismo. Las abejas polinizan cultivos, favorecen la biodiversidad, producen miel y cera, y mantienen equilibrios ecológicos de los que depende una parte importante de la alimentación.

Las abejas son claves para el ecosistema. / INFORMACIÓN

Janša escribía desde una mirada religiosa y práctica, propia del siglo XVIII. Para él, la abeja era una criatura útil, ordenada y admirable. Hoy leeríamos esa misma frase con otro lenguaje: las abejas prestan servicios ecosistémicos esenciales y su desaparición tendría consecuencias sobre cultivos, paisajes y economías rurales.

Por qué sigue vigente hoy

La frase ha ganado fuerza en un momento en el que se habla cada vez más de la fragilidad de los polinizadores. El Día Mundial de las Abejas se celebra cada 20 de mayo precisamente en recuerdo del nacimiento de Anton Janša. La ONU aprobó esta fecha para concienciar sobre el papel de las abejas y otros polinizadores en la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Ese detalle convierte a Janša en algo más que una figura histórica. Su legado ha servido para conectar una tradición antigua, la apicultura, con una preocupación muy actual: cómo proteger a los insectos que hacen posible buena parte de lo que comemos.

Una advertencia escondida en una frase antigua

Lo más llamativo de la sentencia es que parece escrita para nuestro tiempo. Janša no hablaba de cambio climático, pesticidas, pérdida de hábitats ni crisis de biodiversidad, pero sí entendió algo esencial: la abeja es pequeña, pero su utilidad es inmensa.

Su frase invita a mirar con más atención aquello que normalmente damos por hecho. Una colmena no solo produce miel. También habla de cooperación, equilibrio, trabajo silencioso y dependencia mutua entre el ser humano y la naturaleza.

Más de 250 años después, Anton Janša sigue recordándonos una verdad sencilla: si cuidamos a las abejas, también estamos cuidando una parte fundamental de nuestra propia vida.