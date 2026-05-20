La carta de Víctor Hugo a su editor en 1862 que parece escrita para la era WhatsApp: ¿ocurrió así o es una leyenda?

Víctor Hugo (Besanzón, 26 de febrero de 1802 ‑ París, 22 de mayo de 1885), impaciente por saber cómo iba la publicación de Los miserables, escribe a sus editores una carta mínima, casi un mensaje de móvil antes de que existieran los móviles:

“?”

La respuesta, igual de breve, llega tiempo después:

“!”

Con dos signos de puntuación, la pregunta y la respuesta quedan claras. Hugo quería saber si la novela estaba funcionando. El editor le contestaba que sí, y de forma rotunda. La anécdota se ha repetido durante décadas como la correspondencia más breve de la historia y, vista desde hoy, parece una anticipación casi cómica de las conversaciones por WhatsApp: economía máxima, contexto compartido y cero necesidad de explicaciones.

Una historia famosa, pero difícil de probar

El problema es que, al contrastarla, la historia pierde algo de solidez. Los miserables se publicó en 1862 y fue un éxito inmediato. Hurst & Blackett publicó la primera edición autorizada en inglés en 1862, apenas meses después de la edición francesa, según la descripción bibliográfica de Christie’s. Hasta ahí, el contexto encaja.

Lo que no está tan claro es que esa correspondencia concreta ocurriera realmente. El investigador de citas Quote Investigator señala que la primera versión conocida de la anécdota atribuida a Víctor Hugo aparece en 1892, treinta años después de la publicación de Los miserables. Ese retraso documental, según el propio rastreo, arroja dudas razonables sobre su autenticidad.

El detalle que hace sospechar: la broma ya circulaba antes

Hay otro elemento que complica la historia. Antes de que la anécdota se asociara a Víctor Hugo, ya circulaban relatos muy parecidos sobre correspondencias brevísimas hechas con signos. Quote Investigator localiza un ejemplo publicado en 1850 en la prensa inglesa: un mensaje con un signo de interrogación para preguntar si había noticias y una respuesta con un “0” para indicar que no había ninguna.

Es decir, la estructura del chiste ya existía antes: una pregunta reducida a un signo y una respuesta igual de telegráfica. La versión de Hugo pudo ser una adaptación posterior de esa broma, embellecida por el prestigio del escritor y por el éxito monumental de Los miserables.

La anécdota, eso sí, acabó ganando autoridad con el tiempo. El Guinness Book of World Records de 1981 la recogió como la “correspondencia literaria más breve”, atribuyéndola a Víctor Hugo y a Hurst & Blackett en 1862. Pero esa aparición tardía no equivale a una prueba contemporánea del intercambio.

Por qué nos gusta tanto creerla

La fuerza de la historia está en que parece demasiado buena para no ser cierta. Resume en dos símbolos todo lo que rodeaba a Los miserables: la ansiedad de un autor ante la recepción de su gran obra, el éxito inmediato del libro y la complicidad entre escritor y editor.

Además, funciona de maravilla desde una mirada actual. En plena era de mensajes breves, emojis, reacciones y conversaciones reducidas a signos, el “?” y el “!” de Víctor Hugo parecen escritos para nuestro tiempo. La pregunta y la exclamación hacen lo que hoy haría un chat: transmitir información, emoción y contexto con el mínimo esfuerzo.

Entonces, ¿es verdad?

La respuesta más honesta es esta: no se puede afirmar con seguridad que ocurriera. Hay base histórica para el contexto —Hugo, Los miserables, Hurst & Blackett y el éxito editorial de la novela—, pero no hay una prueba contemporánea sólida de que la famosa carta del “?” y la respuesta del “!” existieran tal y como se cuenta.

Lo más probable es que estemos ante una leyenda literaria muy eficaz, construida a partir de un tipo de broma que ya circulaba en el siglo XIX y que después se pegó a la figura de Víctor Hugo porque encajaba perfectamente con el mito de Los miserables.

Pero quizá esa duda no le quite encanto. Al contrario. La historia sigue funcionando porque dice algo verdadero aunque quizá no sea literalmente cierta: pocas veces una pregunta y una respuesta han contado tanto con tan poco.