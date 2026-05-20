“Más chulo que un ocho”: la frase madrileña que nació subida a un tranvía

Decir que alguien va “más chulo que un ocho” es decir que se muestra con mucho salero, seguridad o descaro. Puede tener un punto de crítica si la persona resulta arrogante, pero muchas veces se usa con simpatía: alguien va arreglado, contento, confiado y con ganas de hacerse notar.

La clave está en la palabra “chulo”, que en el español coloquial puede aludir tanto a una persona presumida como a alguien castizo, garboso o con gracia popular. En esta expresión, el sentido suele estar más cerca de lo segundo: una chulería simpática, muy de barrio y muy de verbena.

El origen: el tranvía número 8 de Madrid

La explicación más extendida sitúa el origen de la frase en el Madrid de principios del siglo XX. El protagonista sería el tranvía número 8, una línea muy popular que llevaba a muchos madrileños a zonas de fiesta como La Bombilla y San Antonio de la Florida, especialmente en fechas señaladas como San Isidro.

Según recoge el blog de la EMT de Madrid, la línea 8 quedó establecida en 1905 y unía las cocheras de La Bombilla con el Hipódromo. En los días de celebración, sus vagones se llenaban de madrileños vestidos de chulapos y chulapas, con claveles, mantones y todo el aire castizo de la época. Aquellos tranvías cargados de gente arreglada para la verbena acabaron dando sentido a la frase: no había nada más chulo que un 8 lleno de chulapos.

Una imagen que se quedó en el idioma

La expresión funciona porque tiene una escena detrás. No habla solo de una persona presumida, sino de todo un ambiente: Madrid en fiesta, vecinos camino de la verbena, trajes tradicionales, música, baile y ese punto de orgullo castizo que forma parte del imaginario popular.

Con el tiempo, la frase salió de Madrid y se extendió al habla cotidiana en buena parte de España. Ya no hace falta pensar en tranvías ni en San Isidro para entenderla. Basta con ver a alguien que llega demasiado seguro, demasiado arreglado o demasiado encantado de sí mismo para soltarlo: “Mírale, va más chulo que un ocho”.

De la verbena al lenguaje diario

Como muchas expresiones populares, “más chulo que un ocho” ha sobrevivido porque es breve, visual y fácil de aplicar. Sirve para un niño que estrena ropa, para un abuelo que se planta la chaqueta buena, para alguien que entra en una reunión con exceso de confianza o para quien sale a la calle convencido de que el mundo le mira.

Su origen puede sonar antiguo, pero la frase sigue funcionando porque captura algo muy reconocible: esa mezcla de orgullo, gracia y descaro que, bien llevada, no molesta. Al contrario: tiene algo de celebración. Al fin y al cabo, pocos cumplidos castizos suenan tan redondos como ir más chulo que un ocho.