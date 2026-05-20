Claire Wilson, psiquiatra: "Las mujeres con trastornos que quieren ser madres deben decidir por sí mismas"

Claire Wilson es una autoridad internacional en relación con la salud mental perinatal -antes y después del embarazo. Su experiencia en este terreno es amplia en el Reino Unido, en especial para afinar cada vez mejor el asesoramiento a mujeres con trastornos mentales que deciden ser madres y actuar así antes del embarazo. Su mirada es, pues, preventiva y, ante todo, dialogante. Wilson, integrante del Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience del King’s College London y de la South London and Maudsley NHS Foundation Trust, atiende a SanaMente en el contexto de un congreso en Barcelona organizado por la Sociedad Mercè Española de Salud Mental Perinatal, MARES. Un cónclave en el que se han reportado evidencias de las consecuencias de los trastornos mentales durante el embarazo... y también las consecuencias de tomar medicación psiquiátrica durante este período. Se trata de un dilema no sólo de salud sino ético.

-En la primera jornada del congreso de MARES celebrado en Barcelona y titulado "el futuro de la salud mental se gesta desde el inicio", una colega suya afirmó que para mujeres con trastornos mentales severos la vía es el uso de métodos anticonceptivos. ¿Qué opina? ¿No existe una cuestión ética en esta decisión?

-Debemos tener conversaciones con la gente. Depende de la persona y de sus puntos de vista. En mi práctica clínica, pregunto a las mujeres sus opiniones y siempre doy riesgos y beneficios de todo, de todo, incluida la medicación. Finalmente, la mujer debe decidir por sí misma, excepto si no puede tomar decisiones, en este caso es diferente...

-Está hablando de casos psicóticos...

-Sí, pero la mayoría de mujeres han de tomar sus propias decisiones. Con el apoyo de los clínicos.

-En relación con la medicación para trastornos mentales durante el embarazo... ¿Siempre mantener antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos...?

-Riesgos y beneficios. Depende de la mujer, no hay dos mujeres iguales. Una conversación con ella, establecer una relación con ella y ver qué es bueno, qué no es bueno. Pensando en la mujer, en el bebé. No hay una respuesta correcta, cada mujer es diferente.

La psiquiatra británica Claire Wilson. / Jordi Otix / EPC

-Otra cuestión clave es el riesgo de recaída si la mujer deja de tomar su medicación contra el trastorno durante el embarazo...

-Sí, particularmente en depresión bipolar hay un alto riesgo de recaídas. Algunas mujeres deciden correr el riesgo, y nosotros las apoyamos, decidan lo que decidan.

-Y además la cuestión de cómo la medicación puede afectar al feto...

-Sí, puede afectar. ¿Es peor que el riesgo de una recaída del trastorno? Depende del tipo de riesgo, de lo que le ha pasado en el pasado, de la gravedad de su trastorno cuando lo vuelve a sufrir, del tipo de medicación, de qué otro tipo de apoyo tiene. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, no es una cuestión de blanco o negro.

-¿Cree que en la Unión Europea deben incrementarse los servicios especializados en ayuda a las mujeres en este período tan especial de sus vidas?

-Sí, no conozco exactamente la existencia de servicios en el extranjero. En el Reino Unido es bueno, podría ser mejor. Siempre hay margen de mejora, pero se ha invertido mucho dinero en salud mental perinatal Estamos centrados en si podremos mantener este nivel de inversión. Esperemos que sí. Estamos analizando el potencial de determinadas intervenciones y su impacto en las mujeres y en sus hijos.

-¿Qué mensaje clave trasladaría a sus colegas implicados en la atención a mujeres en el período perinatal?

-Preguntar a ellas qué quieren. Cuál es su ideal. Muchas mujeres visitan a un profesional de la salud y quieren que les diga qué hacer, pero necesitamos empoderarlas para que hablen por sí mismas. Se trata de preguntarles 'qué quieres'. O por ejemplo, preguntarles si quieren tener otro bebé.

-Respetar su decisión

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-Sí, dándoles información de una forma inteligible para ellas. Esto también es un desafío.