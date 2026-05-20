Los “triángulos virtuales” de la DGT ya están en marcha y no todos los coches los tienen

Ciudades más conectadas y carreteras más seguras. Este es el objetivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de su plataforma de vehículo conectado DGT 3.0 que ya recibe un volumen cercano a las 5.000 incidencias diarias señalizadas.

Esta plataforma recoge y ofrece información sobre algunas de las incidencias que afectan al tráfico para tratar de reducir los accidentes anticipando la información a los conductores. Pero no sólo eso, también contribuye a mejorar la eficiencia en las operaciones de transporte, mejorar la fluidez del tráfico y disminuir las emisiones.

Según la revista de la DGT, la plataforma DGT 3.0 se asienta sobre la tecnología de transmisión de datos 5G y la llamada Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things), que permite que los objetos puedan enviar información desde los coches, las infraestructuras y diferentes dispositivos que porten los usuarios en las vías.

Un aparte de este Internet de las Cosas es la baliza v-16, obligatoria en todos los vehículos de nuestro país desde el 1 de enero de 2026. Este dispositivo viene a sustituir a los tradicionales triángulos que había que poner sobre la calzada para señalizar que un vehículo estaba detenido.

Europa Press

Ahora con la baliza v-16 el conductor sólo tiene que activarla y colocarla sobre el techo del coche sin bajarse del vehículo. El dispositivo emite una señal luminosa que advierte al resto de vehículos de que está parado y, además, está conectada con la plataforma DGT 3.0 por lo que podrá avisar al resto de conductores de la incidencia a través de sus paneles de a bordo. Para los coches que no tengan esta tecnología, la información se proyectará en los paneles ubicados en las carreteras.

Esto mismo ocurre con los conos conectados, que podrán avisar a los coches de incidencias en las vías y cuyo objetivo es reducir el número de fallecidos entre los operarios que trabajan en las carreteras de nuestro país.

Conos conectados de la DGT / DGT

V-27 o “triángulo virtual”

En este entorno de conectividad y seguridad vial que está desarrollando la DGT también se encuentra la señal v-27 o “triángulo virtual”. No se trata de una baliza física que tengas que comprar ni colocar en el coche, sino un aviso digital que puede aparecer en el sistema de a bordo, navegador o cuadro de instrumentos de un vehículo conectado para advertir al conductor de un peligro próximo.

Según el Real Decreto 159/2021, la v-27 se activa “en el sistema de a bordo del vehículo” para advertir de la presencia de un peligro cercano cuando esa incidencia haya sido comunicada a la plataforma de vehículo conectado de la DGT. La norma también aclara que es “una señal voluntaria y que solo se visualizará en vehículos conectados por medios telemáticos, directamente o a través de un proveedor de servicios, con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad”

Por tanto, la señal v-27 sirve para que un conductor reciba un aviso antes de llegar a una zona de riesgo. Por ejemplo, si hay un vehículo averiado, un accidente, un obstáculo o una incidencia comunicada a la plataforma DGT 3.0, el sistema puede enviar esa información a otros vehículos conectados que circulen cerca.