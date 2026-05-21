Medio siglo del primer trasplante de médula ósea en España: "Mi gemela tuvo leucemia y yo fui su donante: no sentí miedo, solo quería salvarla"

Han pasado 50 años, pero Teresa Álvarez, de ahora 64, aún se emociona al recordarlo. No puede evitar llorar: por la pérdida de su hermana, hace ya medio siglo, y por el cariño y la gratitud que aún siente hacia el médico que la trató, el doctor Andreu Domingo, hematólogo fundador de la Unidad de Hematología Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Teresa y su gemela univitelina, Modesta, se convirtieron en el primer caso de trasplante de médula ósea de España. Modesta tenía solo 13 años y sufría una leucemia aguda. Fue Teresa quien le donó médula ósea, necesaria porque Modesta había recaído tras recibir un tratamiento de quimioterapia meses antes.

La paciente recibió el alta a las tres semanas porque los médicos consiguieron la remisión completa de su leucemia. El trasplante, hecho en el Hospital de Sant Pau y el primero que se realizaba en España, fue un éxito clínico: no solo salvó en ese momento la vida de la paciente, también abrió la puerta a que miles de persones con enfermedades hematológicas graves también pudieran beneficiarse de esta opción.

Aquel primer trasplante fue un éxito clínico: salvó a Modesta y abrió una puerta hasta ahora cerrada para miles de persones con enfermedades hematológicas graves

Desgraciadamente, Modesta acabó falleciendo tiempo después y su hermana Teresa la recuerda con amor. "Recuerdo que me dijeron que tenían que hacerme un trasplante porque yo era la hermana gemela. Ella falleció. Pero fue el primer paso para lo que vendría después", cuenta Teresa. "Primero mejoró mucho, pero a los pocos meses volvió a recaer. No tuve miedo. Solo miraba a mi hermana. Me daba igual las veces que hubiera que hacer trasplantes, solo quería que se salvara", añade entre lágrimas. "También me acuerdo del doctor Domingo, nos sentimos muy arropados por él y era como un familiar".

Teresa Álvarez, primera donante de médula ósea de España. / HOSPITAL DE SANT PAU

22 de mayo de 1976: punto de partida

El primer trasplante de médula ósea en España se realizó en Sant Pau el 22 de mayo de 1976. Aquel hito médico y científico marcó el inicio del desarrollo del trasplante hematopoyético en el país en un momento en que este procedimiento era aún muy experimental en el mundo y situó a Barcelona y a este hospital en la vanguardia europea de la especialidad. Hasta hoy, Sant Pau ha realizado más de 4.000 trasplantes, consolidando uno de los programas con mayor trayectoria, experiencia y reconocimiento internacional. El hospital celebró ayer por la tarde un acto conmemorativo en los jardines del Recinte Modernista.

Aquel equipo médico pionero estaba liderado por el ya mencionado doctor Andreu Domingo, pero también por Josep Cubells —pediatra y oncólogo y exdirector del Servicio de Pediatría de Sant Pau— e Isabel Badell —pediatra y hematóloga y exdirectora de la Unidad de Hematología Pediátrica y ex responsable del Programa de TPH Pediátrico de Sant Pau—. "Hoy, el hospital sigue formando parte de la comunidad que contribuye al avance científico y médico en este ámbito", afirma Javier Briones, director del Servicio de Hematología de Sant Pau y director del Grupo de Investigación en Hematología Oncológica y Trasplante del IR Sant Pau. "Cada trasplante empieza con el mismo gesto: una persona que decide, de forma totalmente altruista, donar sus células para ayudar a otra persona".

El procedimiento marcó el inicio del desarrollo del trasplante hematopoyético en el país y situó a Barcelona y a Sant Pau en la vanguardia europea de la especialidad

Lo que 50 años atrás era una técnica altamente experimental, hoy se ha convertido en una herramienta terapéutica esencial para muchas leucemias, linfomas, mielomas, inmunodeficiencias y otras enfermedades hematológicas graves. "El trasplante de médula ósea ha cambiado muchísimo. Lo primero que ha cambiado es la fuente de progenitores hematopoyéticos: antes utilizábamos la médula ósea, ahora utilizamos la sangre, la médula ósea solo en casos muy contados", cuenta Briones. ¿Qué supone para el donante? Que si antes había que hacer una extracción de la médula ósea —y, para eso, hay que extraer con una aguja una muestra normalmente de la cadera—, ahora basta con colocarle al paciente un catéter y extraer sangre mientras este está sentado en un sillón durante dos o tres horas.

"Además, ahora también tenemos mejores tratamientos para evitar el rechazo, que es otra de las complicaciones, lo que ha mejorado la calidad de vida de los pacientes", prosigue Briones. "Tenemos tratamientos para aumentar la eficacia antitumoral, la eficacia del trasplante contra la leucemia o el linfoma. Y otro tipo de terapias celulares que se combinan muy bien con el trasplante como las terapias CAR-T". Según este médico, aquel primer trasplante de médula ósea hecho con las hermanas Teresa y Modesta supuso "ofrecer a un paciente por primera vez en España un tratamiento que en aquel momento era inimaginable", que, a la vez, era "el único con potencial curativo" y que hasta entonces "solo se había hecho en Estados Unidos".

Pacientes cada vez mayores

También ha cambiado el perfil de los pacientes que acceden a estos tratamientos. "Hace 50 años eran pacientes muy muy jóvenes porque las complicaciones eran muy graves. Antes trasplantábamos hasta los 40 o 45 años, pero hoy trasplantamos pacientes de hasta 75 años. La selección de pacientes es una de las cosas que hemos mejorado muchísimo", dice Briones. Y también ha cambiado la selección de donantes, algo hoy en día "súper sencillo": "No requiere más que un vulgar análisis de sangre saber si esa persona es o no compatible con el paciente".

"Antes los trasplantes los hacíamos a partir de donantes compatibles dentro del núcleo familiar. Hoy tenemos registros de donantes" Javier Briones — Director del Servicio de Hematología de Sant Pau

En 1991 se creó el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) impulsado por la Fundació Josep Carreras, que amplió las opciones de donación para los pacientes. Además, a día de hoy, existe un banco mundial de donantes de médula ósea. "Antes los transplantes los hacíamos a partir de donantes compatibles dentro del núcleo familiar. Hoy tenemos registros de donantes, es decir, de personas altruistas en todo el mundo que quieren ser donantes de médula. Les hacemos un análisis de compatibilidad y eso se anota en un registro, por lo que cuando tenemos un paciente podemos buscarle una persona que sea compatible", explica el doctor Briones. Esto, destaca, es un "cambio brutal", que permite que casi el 100% de los pacientes tengan un donante en algún punto del mundo.

"Gracias, gracias y gracias"

Maragda Guallar, de 49, es una de esas personas salvadas gracias al altruismo de un donante anónimo. "Me diagnosticaron una leucemia mieloide aguda en marzo de 2024. Me dieron quimio y en octubre de ese año, un chico alemán de 26 años me regaló médula ósea. No sé quién es porque la donación es anónima", dice Maragda, agradecida.

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Retrato de Maragda Guallar, trasplantada hace un año. / Sant Pau

"En principio iba a donarme mi hijo porque éramos compatibles en un 90%. Pero encontraron a este otro chico alemán con el que yo era 100% compatible". Desde hace un año y medio se encuentra bien. "Sigo con medicación, pero no quimio". Dice que cada día se acuerda de su donante. "Solo me sale decirle gracias, gracias y gracias. Y que por favor haya más gente que haga esto porque se puede dar en vida, no como la mayoría de órganos, y cada vez es menos invasivo", concluye Maragda.