Piden que los niños menores de 3 años viajen en el asiento delantero del coche para evitar el olvido en su interior: “Está permitido en la mayoría de la UE”

El drama ocurrido con una niña de dos años en el municipio coruñés de Brión ha vuelto a abrir el debate sobre cómo deben viajar los menores en los vehículos. El padre de la niña olvidó dejarla en la guardería y la pequeña falleció horas después en el interior de la furgoneta.

Es por ello que el presidente de Alianza Española Seguridad Vial Infantil (AESVI), Joan Forrellad, ha reclamado este jueves un cambio normativo para permitir que los menores de 3 años puedan viajar en el asiento delantero en sentido contrario a la marcha y desconectando el airbag del acompañante para evitar el olvido de los niños en su interior.

Forrellad, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que es "algo común y permitido en la mayoría de los países de la Unión Europea". En este sentido, ha explicado que AESVI ya elaboró un estudio que remitió a la Dirección General de Tráfico (DGT) para cambiar el Reglamento General de Circulación. "Hemos mantenido reuniones y expuesto nuestra petición, y estamos seguros que se está valorando. Esperamos que pronto podamos tener una respuesta y podamos finalmente en España, como mínimo, tener una legislación en este sentido igual a la de la gran mayoría de países de la Unión Europea", ha afirmado.

El presidente de AESVI ha explicado que el 80 % de los casos se produce con niños menores de 2 años e instalados en el asiento trasero en contra de la marcha. "Provoca un efecto de ocultación del bebé, y junto con el estrés, prisas o transporte no habitual del menor, se produce una escena de descuido absoluto del transporte del pequeño. Parece imposible, pero sucede y repetidamente", ha señalado.

Desde el punto de vista técnico, el presidente de AESVI ha destacado que la mayoría de los casos reportados y analizados en Estados Unidos (EEUU) evidencian un "dato escalofriante, ya que sucedieron en menos de 10 minutos". "Objetivamente, un automóvil cerrado puede observar un aumento de su temperatura interior en más de 10 grados (ºC) en tan solo 10 minutos, mientras que el cuerpo del niño es especialmente vulnerable y puede calentarse de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto", ha recalcado.

Tecnología al servicio del conductor

Respecto a la tecnología disponible para evitar estos siniestros, Joan Forrellad ha recordado que existen sistemas de detección tanto instalados en las sillas de niño, como en algunos automóviles actuales. "La tecnología existe, aunque la antigüedad de nuestro parque móvil no facilita la existencia de estos sistemas", ha reconocido.

"Los sistemas de detección y alarma de los SRI pueden ser eficaces, aunque no todas las sillas cuentan con ellos. Pero desde luego es otra de las opciones que rebajarían el riesgo", ha declarado.

Consejos para evitar el olvido de un niño en el coche

Forrellad ha subrayado que colocar las pertenencias como el bolso o el móvil, al lado del niño puede ayudar a "visualizar al menor en caso de salir de forma rápida o despistados". Recomienda también mirar siempre los asientos traseros antes de salir y cerrar, y "no dejar voluntariamente a un niño dentro del automóvil ni por un solo instante".

"Si hemos encomendado el transporte de nuestro menor a un cuidador u otro familiar, recordar que nos avisen de cualquier retraso", aconseja el presidente Alianza Española Seguridad Vial Infantil.