Ya es oficial: la UE cambia las normas a partir de julio y los coches tendrán sistemas para detectar distracciones en el conductor

La Unión Europea sigue avanzando en su propósito de aumentar la seguridad en materia de conducción y reducción de la siniestralidad en las carreteras. Por ello, en 2019 aprobó una serie de medidas recogidas en el Reglamento (UE) 2019/2144, conocido como Reglamento General de Seguridad, con el que los países de la unión apuestan por incorporar nuevas tecnologías que ayuden a reducir el impacto del factor humano en los accidentes de tráfico.

Estas tecnologías se basan en el uso de cámaras, radares y sensores que detecten riesgos en la carretera pero que también eviten distracciones o detecten la fatiga o pérdida de atención al volante. Estos sistemas se llaman ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) y pueden llegar a intervenir sobre el vehículo en situaciones concretas, por ejemplo, frenando si detectan algún peligro en la calzada.

Desde 2024, en España ya son obligatorios los siguientes sistemas de seguridad que se han ido implantando progresivamente:

Sistema avanzado de mantenimiento en el carril (LKA)

Control de presión de los neumáticos (TPM)

Asistente de velocidad inteligente (ISA)

Interfaz para la instalación de alcoholímetro

Sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor (DDR-DAD)

Señal de frenado de emergencia (ESS)

Detector de marcha atrás (REV)

Registrador de datos de emergencias (EDR)

Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEB-VEH)

Ahora en nuestro país se da un paso más y, según la Dirección General de Tráfico (DGT) a partir del 6 de julio de 2026, los coches también deberán incorporar sistemas para prevenir distracciones y somnolencia y para proteger a las personas más vulnerables de atropellos. Estamos hablando de los sistemas DDR-ADR y del AEB-PCB, respectivamente.

A partir del 6 de julio de 2026, y para cumplir con la normativa europea, todos los coches matriculados a partir de esa fecha deberán incorporar todos esos sistemas de seguridad.

AEB PCD, sistema para proteger a los peatones y ciclistas / DGT

En qué consiste el DDR-ADR contra la distracción en la conducción

El DDR-ADR es un asistente que vigila si el conductor mantiene la atención en la carretera. Para ello puede utilizar cámaras interiores, sensores y el análisis del comportamiento del vehículo. Según la tecnología instalada por cada fabricante, el sistema puede detectar movimientos de cabeza, los movimientos oculares y la dirección de la mirada para determinar cuando el conductor está distraído.

La DGT explica que la mirada del conductor se rastrea a través de tres áreas clave: si el conductor mira hacia abajo (consola central o el área de cambio de marchas) durante un periodo continuo y el vehículo supera el límite de velocidad. En ese caso el coche emite una serie de alertas que pueden ser sonoras, visuales o táctiles, como podría ser la vibración del volante.

DDR-ADR asistente contra la distracción / DGT

Cuando el sistema interpreta que el conductor está distraído o pierde concentración, emite una advertencia. Esa alerta puede ser visual, sonora o háptica, por ejemplo mediante una vibración en el volante. Su función no es conducir por la persona ni sustituir su responsabilidad, sino avisar a tiempo para que vuelva a centrar la atención en la carretera.