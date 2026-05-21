El origen de “a la chita callando”: la expresión que habla de hacer las cosas sin que nadie se entere

Decir que alguien hace algo “a la chita callando” significa que lo hace en silencio, con disimulo o sin armar escándalo. La expresión suele aplicarse a quien avanza poco a poco, sin presumir, sin anunciar sus movimientos y casi sin que los demás se den cuenta.

La RAE recoge la locución “a la chita callando” con el sentido de hacer algo “calladamente y con disimulo”. También aparece relacionada con “chiticallando”, una forma coloquial que significa actuar con mucho silencio, sin meter ruido o sin escándalo para conseguir lo que se desea.

La teoría del juego de la chita

La explicación más repetida sitúa el origen en el juego de las chitas, un entretenimiento popular que se practicaba con tabas o pequeños huesos, normalmente astrágalos de animales. Según esta interpretación, recogida por la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española a partir de José María Iribarren y Julio Cejador, la chita era la pieza que se usaba en el juego.

La explicación más repetida de la expresión "a la chita callando" sitúa el origen en el juego de las chitas. / INFORMACIÓN

El juego consistía, según varias recopilaciones de dichos, en colocar una moneda sobre la chita y lanzar una piedra para derribarla. La gracia estaba en acertar y lograr que la moneda quedara lo más cerca posible de la piedra. De ahí habría surgido una asociación con el gesto calculado, preciso y discreto: actuar sin alboroto, casi en silencio, hasta conseguir el objetivo.

Otra posible pista: el silencio de “chist”

Como ocurre con muchas expresiones populares, no hay una única explicación indiscutible. Otra teoría relaciona “chita” con la interjección “chist”, usada para pedir silencio. Desde ese punto de vista, “a la chita callando” reforzaría dos veces la misma idea: hacer algo chistando y callando, es decir, sin ruido y sin que se note.

Esta lectura encaja muy bien con el significado actual, pero la hipótesis del juego de la chita suele citarse como la explicación tradicional más extendida. El origen exacto no puede darse por cerrado, aunque ambas teorías conducen al mismo campo de sentido: sigilo, discreción y ausencia de ruido.

Una expresión perfecta para los que avanzan sin presumir

Parte del éxito de “a la chita callando” está en que no solo sirve para describir algo oculto. También puede tener un matiz casi admirativo. Se usa para hablar de quien no hace ruido, no se exhibe, no entra en grandes discursos, pero termina logrando lo que quería.

Por eso podemos decir que alguien, a la chita callando, ha conseguido un ascenso, ha ahorrado dinero, ha sacado adelante un proyecto o se ha colocado en una posición mejor sin que nadie lo viera venir.

Es una frase muy visual: no habla de una victoria espectacular, sino de una llegada silenciosa. De ese tipo de personas que no necesitan anunciar cada paso porque, cuando los demás se dan cuenta, ya están donde querían estar.

Una frase antigua que sigue sonando actual

En tiempos de redes sociales, anuncios constantes y necesidad de contar cada logro, “a la chita callando” tiene incluso más fuerza. Sirve para recordar que no todo avance viene acompañado de ruido. A veces, las cosas importantes se hacen despacio, en segundo plano y sin demasiada explicación.

Quizá por eso la expresión sigue viva. Porque todos conocemos a alguien que parece no moverse, no decir nada, no destacar demasiado… hasta que un día descubrimos que, a la chita callando, había llegado mucho más lejos que los demás.