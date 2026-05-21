Polemón El Escolarca, filósofo platónico de la Antigua Grecia: "La filosofía no consiste en discutir, sino en ejercitarse en las cosas y en los actos"

Polemón de Atenas no es uno de esos filósofos que hayan llegado al gran público como Platón, Aristóteles o Sócrates. Sin embargo, su forma de entender la filosofía conserva una fuerza sorprendente. La frase que se le atribuye —“La filosofía no consiste en discutir, sino en ejercitarse en las cosas y en los actos”— condensa una idea sencilla y exigente: la filosofía no debería quedarse en palabras brillantes, debates interminables o teorías elegantes, sino convertirse en una práctica diaria.

Conviene precisar algo importante. No conservamos obras completas de Polemón, y lo que sabemos de él procede sobre todo de testimonios posteriores. Diógenes Laercio, en sus Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, presenta a Polemón como un pensador que consideraba que el objetivo de la filosofía era ejercitar a las personas “en cosas y actos”, no en especulaciones dialécticas. Esa es la base de la frase, más que una cita literal transmitida de una obra propia.

Quién fue Polemón

Polemón fue un filósofo griego de la Academia platónica y sucedió a Jenócrates como director de la escuela. La tradición lo sitúa al frente de la Academia desde finales del siglo IV a. C. hasta su muerte, hacia el 270/269 a. C. Entre sus discípulos estuvieron Crates de Atenas, Crántor, Zenón de Citio y Arcesilao, nombres clave para entender la transición entre el platonismo antiguo, el estoicismo y el escepticismo académico.

Su biografía se cuenta a menudo a partir de una escena casi novelesca. Según Diógenes Laercio, Polemón habría sido en su juventud un hombre dado al desenfreno, hasta que un día entró en la escuela de Jenócrates acompañado de un grupo de jóvenes tras una fiesta. Jenócrates, sin alterarse, siguió hablando sobre la templanza. Polemón escuchó, se quitó la corona de fiesta y decidió cambiar de vida. La anécdota puede tener un tono literario, pero explica bien cómo fue recordado: como alguien que convirtió la filosofía en transformación personal.

Qué significa la frase

La frase no rechaza el pensamiento ni el debate. Polemón no está diciendo que razonar no importe. Lo que critica es una filosofía reducida a discusión por discusión, a habilidad verbal o a juegos dialécticos sin consecuencia en la conducta.

Para él, la filosofía debía entrenar el carácter. Pensar era aprender a vivir, y aprender a vivir exigía practicar: dominar las pasiones, actuar con medida, cultivar la serenidad y llevar las ideas al terreno de los hechos.

Por eso la palabra clave es “ejercitarse”. La filosofía aparece casi como una gimnasia moral. Igual que el cuerpo no se fortalece leyendo sobre deporte, el carácter no mejora solo hablando sobre virtud. Hace falta repetición, disciplina y actos concretos.

Una filosofía contra el ruido

Leída hoy, la frase de Polemón encaja con una época saturada de opiniones. Nunca ha sido tan fácil discutir, responder, corregir, sentenciar o exhibir ideas. Pero esa abundancia de palabras no siempre se traduce en vidas más coherentes.

Ahí está la vigencia del pensamiento de Polemón. Su mensaje incomoda porque desplaza la pregunta. No se trata solo de qué opinas, sino de cómo vives eso que dices defender. No basta con hablar de justicia, templanza o verdad: hay que preguntarse si esas ideas aparecen en los actos cotidianos.

La sabiduría como práctica

La tradición atribuye a Polemón un carácter grave, austero y dueño de sí mismo. Diógenes Laercio lo describe como un hombre que se enorgullecía del dominio alcanzado sobre sus emociones. Esa imagen encaja con una filosofía entendida no como espectáculo intelectual, sino como trabajo interior.

En ese sentido, Polemón anticipa una preocupación que después será central en muchas escuelas helenísticas: la filosofía como forma de vida. No solo como teoría del mundo, sino como método para orientar la existencia.

Su pensamiento sigue sonando actual porque apunta a una carencia muy reconocible: hablamos mucho de valores y practicamos pocos. Defendemos principios en abstracto, pero nos cuesta encarnarlos cuando llega el momento incómodo.

Polemón nos recuerda que la verdadera prueba de una idea no está en lo bien que suena, sino en lo que hace con nosotros. Una filosofía que no modifica la conducta puede entretener, convencer o impresionar. Pero para él, todavía no sería sabiduría.

Más de dos mil años después, su lección conserva una claridad difícil de mejorar: menos discusión vacía y más vida puesta a prueba en los actos.