Alerta sanitaria por dos potenciadores sexuales con viagra oculta procedentes de China

Nueva alerta sanitaria por complementos alimenticios comercializados como productos para el rendimiento sexual. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la retirada de Potent Plus y Pro V male sexual performance enhancer tras detectarse la presencia de sildenafilo (conocido popularmente por su marca Viagra), una sustancia no declarada en el etiquetado. Es un vasodilatador que relaja los músculos de los vasos sanguíneos. Se utiliza principalmente para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar.

El aviso afecta a productos procedentes de China y fue comunicado el 21 de mayo de 2026, a las 17.00 horas. La alerta llegó a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña.

Qué productos están afectados

Uno de los productos retirados es POTENT PLUS Suplemento alimentario, de la marca Potent Plus, vendido en envases de cartón de 15 cápsulas de 350 mg y conservado a temperatura ambiente.

El segundo es Pro V male sexual performance enhancer, de la marca Pro V, presentado en un envase con cuatro cápsulas en blísteres individuales.

Por qué puede ser peligroso

El problema no está solo en la presencia de sildenafilo, sino en que aparece como sustancia activa no declarada. La AESAN advierte de que este componente puede tener efectos farmacológicos y suponer un riesgo para la salud de quienes lo consuman, con posibles reacciones adversas de distinta gravedad.

La recomendación es clara: quienes tengan alguno de estos productos en casa no deben consumirlo. Las autoridades autonómicas ya han sido informadas para comprobar la retirada de los canales de venta.