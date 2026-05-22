Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

Es el proyecto ganador de la novena edición de los Premios Fundación Mapfre a la Innovación Social, una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas mediante proyectos y equipos emprendedores que se transforman en propuestas de alto valor social, y que está impulsada por IE University, partner académico de los premios.

El proyecto seleccionado ha recibido una dotación de 100.000 euros para impulsar el desarrollo de su solución innovadora. Los tres proyectos finalistas han recibido 10.000 euros cada uno. Todos ellos también pasarán a formar parte de Red Innova, que fomenta el intercambio de conocimiento experto y contribuye al ecosistema de la innovación social.

El acto, celebrado hoy en el Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía, en Madrid, ha contado con la participación de Antonio Huertas, presidente de Fundación Mapfre; Elvira Vega, directora general de Fundación Mapfre; S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón, directora de Proyectos de Fundación Mapfre; Isabela del Alcázar Benjumea, directora de Propósito y Sostenibilidad de IE University; y Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador de LIUX y AUARA.

Proyectos sociales e inclusivos

Durante su intervención Antonio Huertas, presidente de Fundación Mapfre, ha señalado que “en Fundación Mapfre vamos a por más, más personas empatizando con personas, más empresas que entiendan que juntos podemos cambiar las cosas, más voluntarios compartiendo generosamente su tiempo y su trabajo, más proyectos innovadores como éstos que realmente producen impacto social y, en definitiva, más instituciones que quieran construir con nosotros un futuro más humano para todos”.

Además, ha destacado que “no se trata únicamente de hacer cosas sino de preguntarnos y probar lo que cambia realmente gracias a lo que hacemos. […] Creemos que la innovación social, el compromiso, y la solidaridad son poderosas palancas para avanzar como sociedad”.

Por su parte, Elvira Vega, directora general de Fundación Mapfre, ha puesto el foco en el valor de la innovación orientada al bienestar de las personas y ha resaltado que “cuando la innovación la ponemos al servicio de las personas, aplicando nuevas ideas o nuevas formas de hacer para resolver problemas reales, de forma eficaz, viable y escalable, mejorando la calidad de vida de las personas, estamos ante la Innovación Social. Y eso es exactamente lo que representan los proyectos que hoy están aquí”.

El proyecto ganador: Aitheroscope, con raíces madrileñas

Jesús Prada, fundador y CEO de Aitheroscope, ha destacado el reto que existe actualmente en la detección temprana de enfermedades cardiovasculares: “esto es lo que queremos cambiar: que este grupo poblacional también sea correctamente controlado por el sistema sanitario. Este premio supondrá un impulso para seguir ampliando el alcance y el impacto de nuestra solución y continuar avanzando en nuestro objetivo de mejorar la detección temprana y la prevención cardiovascular”.

Los finalistas: Brasil, México y Estados Unidos

Livox (Brasil) : utiliza inteligencia artificial para dar voz a personas con discapacidad que no pueden comunicarse de forma tradicional. Carlos Pereira, fundador y CEO, ha destacado que “no solo les estamos dando voz a las personas. Les estamos brindando una manera de participar”.

: utiliza inteligencia artificial para dar voz a personas con discapacidad que no pueden comunicarse de forma tradicional. Carlos Pereira, fundador y CEO, ha destacado que “no solo les estamos dando voz a las personas. Les estamos brindando una manera de participar”. Duppla (México) : pone la tecnología al servicio de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer, facilitando el acceso a la salud y mejorando las oportunidades de detección temprana. Luis Lojero, cofundador y CEO, ha señalado que “la innovación de Duppla es hacer posible que esos 10 minutos que diagnosticaron a mi suegro, puedan llegar mucho antes, llegar a tiempo por estar al alcance de todos, en el teléfono. Hacemos Duppla para acompañar a toda persona, en todo lugar. Duppla, para que nadie se pierda frente al cáncer”.

: pone la tecnología al servicio de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer, facilitando el acceso a la salud y mejorando las oportunidades de detección temprana. Luis Lojero, cofundador y CEO, ha señalado que “la innovación de Duppla es hacer posible que esos 10 minutos que diagnosticaron a mi suegro, puedan llegar mucho antes, llegar a tiempo por estar al alcance de todos, en el teléfono. Hacemos Duppla para acompañar a toda persona, en todo lugar. Duppla, para que nadie se pierda frente al cáncer”. MindMuscle (Estados Unidos): auriculares que entrenan la atención y autorregulación de niños con TDAH y autismo. “Creamos MindMuscle para poner este tratamiento al alcance de las familias que más lo necesitan, a una fracción del coste, en la comodidad de su hogar y con su médico supervisando el proceso de forma remota”, ha subrayado Vitali Karpeichyk, su fundador y CEO.

469 emprendedores de distintos países

A la convocatoria de este año se han presentado 469 proyectos (un 34% más que en 2025) desarrollados por científicos, investigadores, estudiantes de universidades y escuelas de negocios. Los cuatro finalistas han presentado sus propuestas ante un jurado formado por profesionales del ámbito empresarial y del emprendimiento social, que ha seleccionado al proyecto ganador teniendo en cuenta criterios basados en su potencial de impacto social, su viabilidad técnica y económica y la capacidad y experiencia del equipo.

Más información en: https://www.fundacionmapfre.org/premios-innovacion-social/