Julio Verne, escritor: “La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad”

Pocas frases de Julio Verne envejecen mal. Una de las más repetidas y sorprendentes es esta:

“La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad”

La cita aparece vinculada a su novela Viaje al centro de la Tierra y resume bastante bien la mirada de Verne sobre el progreso: avanzar no consiste en acertar siempre, sino en seguir explorando incluso cuando uno se equivoca.

El escritor que imaginó el futuro antes que muchos científicos

Julio Verne no fue solo un novelista de aventuras. Para muchos lectores terminó convirtiéndose casi en un visionario. Nacido en Francia en 1828, escribió historias sobre submarinos eléctricos, viajes espaciales o exploraciones imposibles cuando buena parte de esas ideas todavía parecían fantasía pura.

Obras como 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna o La vuelta al mundo en 80 días mezclaban ciencia, imaginación y obsesión por el progreso técnico. Y eso hizo que muchas de sus frases terminaran sobreviviendo más allá de la literatura.

Qué significa realmente la frase

La idea es poderosa porque rompe con una visión muy rígida del conocimiento. Verne plantea que el error no es el enemigo de la ciencia, sino parte de ella.

Cada descubrimiento fallido, cada hipótesis incorrecta o cada intento frustrado sirve para acercarse un poco más a la verdad. Es una forma de pensar que hoy encaja perfectamente con el desarrollo tecnológico moderno, desde la medicina hasta la inteligencia artificial.

También tiene algo muy humano: recuerda que avanzar rara vez es un camino limpio y perfecto.

Por qué sigue siendo tan actual

La frase funciona hoy porque vivimos rodeados de innovación acelerada, pero también de incertidumbre. Nuevas tecnologías, cambios constantes y herramientas que evolucionan cada pocos meses.

En ese contexto, la reflexión de Verne parece escrita para el presente: experimentar implica equivocarse. Y muchas veces el progreso nace precisamente de esos errores.

Quizá por eso Julio Verne sigue apareciendo continuamente en debates sobre ciencia y futuro. Más de cien años después, sus novelas ya no parecen solo aventuras: en algunos casos, se leen casi como anticipos del mundo moderno.