A todo el mundo le pasa: la psicología explica por qué caminas raro (o eso crees) cuando piensas en cómo estás andando

Vas caminando normal. O eso crees. De pronto piensas en cómo estás andando… y algo se rompe. Empiezas a notar demasiado los brazos. Las piernas parecen moverse raro. Sientes que das pasos extraños. Incluso puedes llegar a pensar que todo el mundo está notando que caminas “mal”. Y cuanto más intentas corregirlo, peor parece.

La escena es tan común que mucha gente la reconoce al instante, aunque casi nadie entienda qué está pasando realmente en la cabeza en ese momento.

El problema empieza cuando haces consciente algo automático

Caminar es una actividad que el cerebro realiza casi en piloto automático. Igual que respirar, mantener el equilibrio o mover los brazos al andar.

La psicología y la neurociencia explican que muchos movimientos cotidianos funcionan mejor precisamente porque no pensamos demasiado en ellos. El cerebro automatiza esas tareas para ahorrar esfuerzo mental.

El problema aparece cuando prestamos demasiada atención a algo que normalmente ocurre solo. En ese momento, el movimiento deja de sentirse natural y empieza a percibirse forzado, artificial o torpe.

Cuanto más te observas, más raro te sientes

El fenómeno tiene relación con algo muy humano: la autoconciencia corporal.

Cuando una persona se vuelve demasiado consciente de sí misma —sobre todo en público— el cerebro empieza a supervisar movimientos que normalmente ejecuta sin dificultad. Y esa vigilancia excesiva puede hacer que gestos completamente normales se sientan extraños.

Si piensas en cómo bajas escalones, también te sentirás raro bajándolos. / PRESSFOTO. FREEPIK

Por eso muchas personas notan algo parecido cuando piensan demasiado en dónde colocar las manos, intentan sonreír “de forma natural”, se escuchan hablar o se ven caminando en un reflejo.

También influye la sensación de estar siendo observado

A veces ni siquiera hace falta que alguien mire realmente. Basta con imaginarlo. La psicología conoce esto como el “efecto foco”: tendemos a creer que los demás nos observan mucho más de lo que realmente hacen.

Entonces aparece el bucle: piensas en cómo caminas → te sientes raro → intentas corregirlo → te observas todavía más → te sientes aún más raro.

Y de pronto algo tan automático como andar parece requerir instrucciones manuales.

La parte tranquilizadora: le pasa a muchísima gente

La buena noticia es que ese momento extraño no significa que camines mal ni que haya nada raro en ti. De hecho, suele durar poco. En cuanto la atención vuelve a otra cosa —una conversación, el móvil, el tráfico o cualquier distracción— el cerebro recupera el piloto automático y caminar vuelve a sentirse normal.

Hasta la próxima vez que recuerdes este artículo mientras andas por la calle.