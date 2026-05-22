De tiros largos

Por su 35 aniversario, Alinur (Centro de educación especial para personas con discapacidad intelectual) quiso hacer algo especial. Acostumbrados a ver actuar a los usuarios, esta vez fueron los protagonistas, pero fuera del escenario. Para conseguir que esa noche se sintieran realmente especiales, Leonor Martínez, presidenta de Alinur, convocó a una gala en la que se pedía que vistiéramos de largo para dar la máxima relevancia al acto.

Algunas hicimos lo que pudimos y pensábamos que íbamos bien hasta que entramos en VB Space (cedido gratuitamente para la ocasión por su gerente, Olga Pustarnakova) y vimos a las ex belleas del foc Alba Muñoz (2024) y Adriana Vico (2025), y a Silvia Aguilar, directora de comunicación de El Corte Inglés. ¡Im-presionantes, que diría aquél! A su altura, la presentadora, Marta García, jefa de seguridad de la Diputación de Alicante, con un espectacular vestido amarillo (¿Quién dijo miedo a salir de este color a un escenario?) de Reme Antón (ella también ideal con un vestido rojo de lentejuelas). Anécdota: Marta, que tiene un gran sentido del humor y no le importa reírse de ella misma, bromeaba diciendo que parecía la protagonista de «La bella y la bestia» y que como el vestido tenía cola, muchos de los invitados se lo pisaban y ¡estaba temblando de no quedarse sin él de un tirón! A Marta la acompañó en el escenario el periodista Vicente Hipólito, con pajarita morada que, junto al amarillo, son los colores de Alinur.

Gala 35 aniversario de ALINUR / Pilar Cortés

Todos pasamos por el photocall y no dejábamos descansar a la siempre solidaria e implicada con Alinur, Ana Cortés, porque esa elegancia había que plasmarla y de los primeros que se pasaron por allí, el presidente del Colegio de Médicos, Hermann Schwarz y Reme Verdú, Belén Carretero, Juan Latorre, Belén Mora, Alejandro Ayela o Reme Juan.

Nuria Coves, directora de Alinur, de morado y lila, iba saludando a los cientos de invitados que llenaron la sala, como Ezequiel Moltó, Toñi Hernández, Andrea Egido, Reme Alarcón, Vicente Galiana o Antonio Fernández.

La fotógrafa Ana Cortés, implicadísima con Alinur, rodeada de Silvia Aguilar, Alba Muñoz y Adriana Vico. / Pilar Cortés

Fueron ocupando sus asientos más asistentes como el cónsul de Suecia en España, Bjørn Sandstrøm, acompañado por Martha Ortiz, Marta Marín, José Luis Huertas, José Palmás, Jose Soriano, Antonio Samper, Sergio Sánchez acompañado de Cristina Peiró, Begoña Méndez, Toni Cabot, Laura Rodríguez y José Antonio Paz, José Miguel Villaescusa, Beatriz Oliva, Nelia Herrero o Teresa Bernabéu.

Cuando estuvimos todos sentados, se anunció que por el pasillo entrarían los fundadores de Alinur, Leonor y Juan Coves, seguidos de todos los usuarios del centro que no podían estar más contentos de ver cómo toda la sala les aplaudía a rabiar. ¡Qué alegría compartir esa emoción con ellos!

En representación del alcalde tomó la palabra el concejal Toño Peral, que estuvo acompañado de otros concejales del Ayuntamiento de Alicante como Lidia López, Carmen Robledillo y Óscar Carrillo. También asistió la diputada en las Cortes Valencianas Lola Peña.

Carmen Robledillo, Lidia López, Nuria Coves, Leonor Martínez, Toño Peral y Óscar Castillo. / Ana Cortés

La gala contó con un vídeo de felicitaciones de muchos amigos de Alinur como Antonio Resines, Víctor Elías, Jorge Jurado, Antonio Molero, Belén Rueda, Aarón Cobos, Funzo, Verónica Sánchez, Susana Pérez, Miguel Ángel Revilla, Javier Herrero (para los de la generación X, el rubio de Pecos), Pablo Motos, Roberto Leal y Manuel Carrasco, que cantó «Qué bonito es querer».

Y como en esta ocasión no actuaban los alumnos, decidieron hacerlo los profesores, con un espectáculo circense, así como un grupo de embajadoras, con una preciosa coreografía ideada por Estíbaliz Antón de la canción «Diva». El broche de los bailes corrió a cargo de la escuela Elegance, con una ejecución absolutamente impecable. Y unas mujeres del mar vinieron a cerrar las actuaciones, y es que Inma Serrano puso su granito de arena con «Cantos de sirena» y anunció que parte de la recaudación del festival de cantautores que se celebrará el 11 de julio en la plaza de toros de Alicante será para financiar alguno de los proyectos de Alinur. ¿He dicho alguna vez que es mi persona vitamina favorita?

Los profesores de Alinur en su actuación circense. / Pilar Cortés

También tuvimos tiempo de emocionarnos con los vídeos de los usuarios de Alinur contando lo que significa esta asociación para ellos y conocimos el nuevo proyecto llamado «En calma», un centro de psicología y de acompañamiento para las familias, donde se cuida al cuidador, donde se le escucha, se le comprende y ayuda; así como comprobamos el trabajo de Alinur kids, que lleva seis años en marcha.

Como no puede ser menos en una gala de este tipo, los alumnos recibieron un premio que algunos recogieron llorando, otros bailando, riendo, pidiendo más aplausos o cantando. ¡Cada uno expresa sus sentimientos como quiere…!

Y llegaron las palabras de Nuria Coves, muy emocionada, diciendo que lo que sentía en ese momento era gratitud por toda la gente implicada en este proyecto que pretende ser un hogar, una familia que abraza, que apoya a todo tipo de personas. Y todo terminó cantando «Somos lo más», de Dani Carreño ¡Alinur, a por los siguientes treinta y cinco años!

Los presentadores, Marta García y Vicente Hipólito. / Pilar Cortés

Post Data: Ya sabemos lo que ha pasado en Opendir 2026, pero quería resaltar que se ha convertido en un pedazo de evento tanto por la calidad de los ponentes, los moderadores, por el lleno total del ADDA con un público entusiasmado y con ganas de aprender, por la maravillosa organización y por la mano que mece la cuna, Eva Toledo que, junto a su eficientísimo equipo, consigue superarse año tras año.

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Y en estos momentos en los que más que nunca necesitamos oír historias positivas, imposible pasar por alto la intervención de Albert Espinosa. Cómo nos hizo emocionarnos, reír, empatizar y, sobre todo, convencernos que la vida es hoy. Gracias por ese aliento que nos hace relativizar los problemas y aferrarnos a todo lo bueno que tenemos. El vaso está siempre medio lleno.