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SALUD

Cristina Giner, profesora de yoga: "Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día"

La periodista reflexiona sobre cómo debemos escuchar nuestro cuerpo

Los abandonos de mascotas durante las vacaciones de verano, el problema que no cesa

Los abandonos de mascotas durante las vacaciones de verano, el problema que no cesa

Los abandonos de mascotas durante las vacaciones de verano, el problema que no cesa / Europa Press

David Cruz

La periodista, traductora y profesora de yoga Cristina Giner ha compartido una sencilla reflexión sobre el bienestar y la salud que cada vez va ganando más adeptos: empezar el día desperezando el cuerpo antes de mirar el móvil o salir corriendo de la cama.

En una entrevista que ha concedido a La Vanguardia, la comunicadora defiende que algunos gestos cotidianos pequeños pueden transformar la manera en la que afrontamos la jornada.

"Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día", explica la autora, que recientemente ha publicado un libro sobre cómo podemos integrar el yoga en nuestro día a día sin necesidad de acudir constantemente a clases o disponer de mucho tiempo libre.

Según cuenta, el cuerpo necesita activarse poco a poco después de varias horas de descanso. Por ello, recomienda dedicar apenas unos minutos al día a estirar brazos, piernas y espalda antes de levantarse. "Los animales, cuando se despiertan, lo primero que hacen es desperezarse. Nosotros deberíamos hacer lo mismo".

Persona mayor haciendo yoga.

Persona mayor haciendo yoga. / Sport.es

La especialista insiste en que el yoga no se limita únicamente a practicar diferentes posturas sobre una esterilla. Para Cristina, la clave está en tomar conciencia del cuerpo: prestar atención a la postura, respirar conscientemente o evitar pasar horas encorvados frente al móvil o el ordenador.

En esta misma entrevista, Giner insiste en que estamos sometidos a una vida muy sedentaria y es necesario introducir movimientos a lo largo de toda la jornada laboral para cambiar esto: levantarnos de la silla, mover el cuello y el hombro o hacer pausas para respirar son gestos muy sencillos.

Y por supuesto, tenemos que escuchar esas señales del cuerpo que nos avisan de estrés acumulado y tensión: "el cuerpo nos avisa constantemente, pero muchas veces no le hacemos caso".

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Con un enfoque tan sencillo como realista, Cristina Giner recomienda aplicar el yoga en el día a día, e ir más allá de las tradicionales clase de esta disciplina para notar cambios.

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