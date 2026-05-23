Erich Fromm, psicoanalista y filósofo: “El amor no es principalmente una relación con una persona específica; es una actitud, una orientación del carácter”

“El amor no es principalmente una relación con una persona específica; es una actitud, una orientación del carácter”. La frase pertenece a Erich Fromm, psicoanalista, filósofo y pensador social alemán, y aparece en una de sus obras más leídas: El arte de amar, publicada en 1956. En su formulación completa, Fromm añade que esa orientación determina la relación de una persona con el mundo en su conjunto, no solo con un único “objeto” de amor.

La idea resulta incómoda porque cambia el foco. Para Fromm, el problema del amor no está solo en encontrar a la persona adecuada, sino en aprender a amar. En El arte de amar, el autor critica que muchas personas entiendan el amor como una cuestión de ser deseadas, resultar atractivas o dar con alguien compatible, cuando en realidad debería verse como una capacidad que se cultiva.

Amar no es poseer a alguien

Fromm no niega el amor de pareja ni la importancia de los vínculos concretos. Lo que rechaza es reducir el amor a una relación exclusiva, cerrada sobre sí misma, como si amar a una persona permitiera desentenderse del resto del mundo.

De ahí la fuerza de la frase. Si el amor es una actitud del carácter, entonces no se demuestra solo en los momentos románticos, sino en la manera de mirar, cuidar, escuchar y relacionarse. Amar no sería únicamente sentir algo por alguien, sino actuar desde una disposición más amplia: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Esa lectura aparece de forma recurrente en los análisis de la obra de Fromm, que entienden el amor como una práctica activa y no como una simple emoción pasiva.

Una frase contra el amor entendido como consumo

La vigencia de Fromm se entiende mejor si se piensa en la cultura actual. Aplicaciones de citas, escaparates personales, relaciones sometidas a comparación constante y una obsesión por “gustar” que encaja muy bien con lo que él ya criticaba a mediados del siglo XX: la tendencia a convertir el amor en una especie de mercado.

En su diagnóstico, muchas personas se preocupan más por ser amables, deseables o elegibles que por desarrollar la capacidad de amar. En otras palabras: se preparan para ser escogidas, no necesariamente para construir un vínculo maduro.

El amor como aprendizaje

La palabra clave en Fromm es “arte”. Amar, para él, no es solo una experiencia que aparece espontáneamente, sino una disciplina que exige atención, paciencia y práctica. Igual que nadie aprende música solo por querer tocar bien, nadie aprende a amar solo por desear ser amado.

Por eso la frase sigue teniendo tanta fuerza. Invita a dejar de preguntarse únicamente “quién me quiere” o “a quién quiero” y plantea una pregunta más difícil: qué tipo de persona estoy siendo cuando digo que amo.

Más de medio siglo después, Fromm continúa tocando una fibra muy actual. En un tiempo en el que el amor suele presentarse como flechazo, química o compatibilidad inmediata, él recuerda algo menos cómodo pero más profundo: el amor no empieza solo en el otro; empieza también en el carácter de quien ama.