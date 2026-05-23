William S. Burroughs, escritor: “El lenguaje es un virus del espacio exterior”

“El lenguaje es un virus del espacio exterior”. Pocas frases encajan tan bien con el universo de William S. Burroughs, uno de los grandes nombres de la generación beat y autor de obras tan incómodas como El almuerzo desnudo. La cita se vincula a The Ticket That Exploded, novela publicada en 1962 e integrada en la llamada Trilogía Nova, junto a The Soft Machine y Nova Express. En ese ciclo, Burroughs desarrolla una visión paranoica y radical del lenguaje como instrumento de manipulación, contagio y control.

La frase no debe leerse como una boutade de escritor excéntrico, aunque también tiene algo de eso. Para Burroughs, el lenguaje no era una herramienta inocente. Era un sistema que se instala dentro de nosotros antes incluso de que podamos defendernos. Aprendemos palabras, categorías, órdenes, relatos familiares, consignas políticas, anuncios, discursos religiosos y frases hechas. Y, sin darnos cuenta, empezamos a pensar con materiales que otros han colocado en nuestra cabeza.

Qué quería decir Burroughs

Cuando Burroughs dice que el lenguaje es un virus, está planteando una imagen inquietante: las palabras se reproducen, se transmiten, se contagian y pueden cambiar el comportamiento de quien las porta. No hablamos solo el lenguaje; en cierto modo, el lenguaje también habla a través de nosotros.

Esa idea aparece muy ligada a su técnica del cut-up, un método de escritura que consistía en cortar y reorganizar textos para romper la linealidad del discurso. Burroughs, junto a Brion Gysin, utilizó este procedimiento como una forma de sabotear el lenguaje convencional y descubrir asociaciones ocultas. The Ticket That Exploded fue creada con variantes de estas técnicas, especialmente el método del fold-in, y se centra en el control mental mediante medios psíquicos, electrónicos, sexuales, farmacológicos y subliminales.

Una frase sobre el control

La obsesión de Burroughs no era solo literaria. Detrás de la frase hay una crítica feroz a los sistemas de poder. Si el lenguaje puede programar la percepción, entonces quien controla las palabras controla también parte de la realidad. Gobiernos, medios, publicidad, instituciones y discursos dominantes no solo informan: también organizan lo que una sociedad considera normal, deseable o peligroso.

Por eso la frase suena tan actual. Vivimos rodeados de mensajes, titulares, notificaciones, eslóganes y algoritmos que ordenan nuestra atención. Burroughs escribió desde un mundo analógico, pero su intuición parece hecha para la era digital: las palabras circulan como virus, se replican en redes y pueden infectar conversaciones enteras en cuestión de minutos.

Por qué sigue inquietando hoy

“El lenguaje es un virus del espacio exterior” funciona porque convierte algo cotidiano en algo extraño. Hablar parece lo más humano del mundo, pero Burroughs lo mira como si fuera una invasión. Y esa exageración nos obliga a preguntarnos algo incómodo: cuántas de nuestras ideas son realmente nuestras y cuántas son frases heredadas, repetidas o inoculadas por el entorno.

Su tesis no pide dejar de hablar ni desconfiar de cada palabra. Lo que propone, más bien, es una vigilancia radical sobre el lenguaje. Escuchar cómo nos nombramos, qué palabras usamos para juzgar, qué relatos repetimos sin pensar y qué discursos aceptamos solo porque llevan mucho tiempo sonando.

Burroughs fue un escritor extremo, oscuro y a menudo difícil. Pero en esta frase dejó una intuición clara y poderosa: las palabras no son simples adornos de la realidad. Pueden ser herramientas, armas, jaulas o contagios. Y quizá por eso conviene tratarlas con más cuidado del que parece.