Baruch Spinoza, filósofo: “No deseamos algo porque lo juzgamos bueno; lo juzgamos bueno porque lo deseamos”

“No deseamos algo porque lo juzgamos bueno; lo juzgamos bueno porque lo deseamos”. La frase pertenece a Baruch Spinoza (1632-1677), uno de los grandes filósofos del siglo XVII, y aparece en la tercera parte de su Ética, en el escolio de la proposición 9.

La idea desmonta una imagen muy favorecedora de nosotros mismos. Nos gusta pensar que primero analizamos, luego valoramos y finalmente deseamos. Spinoza invierte el orden: con frecuencia, primero aparece el deseo y después llega la explicación racional.

Quién fue Baruch Spinoza

Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en una familia judía sefardí de origen portugués. Su pensamiento fue tan radical para su época que acabó apartado de su comunidad religiosa y vivió buena parte de su vida dedicado al estudio, la filosofía y el oficio de pulidor de lentes.

Su obra más influyente, la Ética demostrada según el orden geométrico, no es un libro sencillo ni sentimental. Está escrita como si fuera un tratado matemático, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. Pero bajo esa forma fría late una pregunta profundamente humana: cómo podemos vivir con más libertad si entendemos mejor nuestras pasiones.

Qué significa realmente la frase

La frase de Spinoza no dice simplemente que todos seamos caprichosos. Su idea es más profunda. Para él, los seres humanos no somos voluntades puras flotando por encima del mundo, sino cuerpos y mentes atravesados por afectos, impulsos, necesidades, miedos y deseos.

Cuando llamamos “bueno” a algo, muchas veces no estamos descubriendo una cualidad objetiva que ya estaba ahí. Estamos nombrando aquello que aumenta nuestra potencia, nos atrae, nos conviene o creemos que nos conviene. Para Spinoza, juzgamos algo como bueno porque lo queremos, lo buscamos o lo deseamos, y no al revés.

Dicho de otra forma: el deseo no siempre espera a que la razón dé permiso. A menudo, la razón llega después para vestirlo con argumentos.

Una frase muy actual

La vigencia de Spinoza se entiende enseguida si pensamos en la vida cotidiana. Compramos algo y luego encontramos razones para justificarlo. Nos atrae una persona y después construimos una explicación sobre por qué era “la adecuada”. Defendemos una postura política, una marca, una decisión laboral o un estilo de vida y muchas veces creemos estar razonando desde cero, cuando en realidad ya había una inclinación previa.

Eso no significa que estemos condenados a engañarnos siempre. Spinoza no invita al cinismo, sino al conocimiento de uno mismo. Si entendemos de dónde vienen nuestros deseos, podemos ser menos esclavos de ellos. La libertad, para él, no consiste en negar los afectos, sino en comprenderlos.

El deseo no es el enemigo

Una lectura superficial podría convertir la frase en una acusación contra el deseo. Pero Spinoza no lo ve así. El deseo es una fuerza central de la vida. En su sistema, está relacionado con el conatus, el esfuerzo de cada cosa por perseverar en su ser. La cuestión no es eliminar el deseo, sino distinguir entre deseos confusos, pasivos y mal comprendidos, y deseos guiados por una comprensión más adecuada de nosotros mismos y del mundo.

Por eso la frase no destruye la moral, sino que la complica. Nos obliga a reconocer que muchas veces lo que llamamos “bueno” está mezclado con nuestra historia, nuestra educación, nuestras heridas, nuestras carencias y nuestras expectativas.

Una lección contra el autoengaño

Spinoza sigue siendo moderno porque pone el dedo en una zona delicada: somos expertos en justificar lo que ya queríamos hacer. Su frase funciona como una advertencia contra esa facilidad con la que convertimos el deseo en argumento y la preferencia en verdad.

Más de tres siglos después, la idea conserva toda su fuerza. En una época de consumo, redes sociales, polarización y opiniones rápidas, Spinoza nos recuerda que no basta con preguntarnos qué defendemos. También conviene preguntarnos algo más incómodo: qué deseo está hablando cuando decimos que algo es bueno.