“Comerse un marrón”: la expresión que convierte un problema en algo difícil de tragar

Pocas frases resumen tan bien una situación incómoda como “comerse un marrón”. La usamos cuando a alguien le toca asumir un problema, cargar con una responsabilidad desagradable o pagar las consecuencias de algo que, muchas veces, ni siquiera ha provocado.

En el español coloquial de España, un marrón es una situación molesta, embarazosa o difícil de resolver. Así lo recoge el Diccionario de la lengua española, que define esta acepción como una “situación u obligación molesta, desagradable o embarazosa”. La propia RAE pone un ejemplo muy reconocible: “Le ha caído un buen marrón”.

Un origen discutido, pero muy gráfico

El origen exacto de la expresión no está completamente documentado, y conviene decirlo con cautela. Hay varias explicaciones populares, aunque ninguna puede presentarse como definitiva.

Una de las teorías más repetidas vincula el término “marrón” con una antigua voz usada en zonas de Castilla, especialmente en Salamanca, para referirse a una viga o tronco principal de las casas rurales. De esa pieza se colgaban herramientas, aperos o productos de la matanza. Es decir, el “marrón” era aquello que cargaba con todo. De ahí habría pasado, por metáfora, a nombrar a quien soporta el peso de un problema.

Otra explicación, más directa y menos elegante, relaciona el color marrón con una asociación escatológica: algo sucio, desagradable, de lo que nadie quiere hacerse cargo. Esa lectura encaja bien con el tono coloquial de la frase y con la idea de tener que “tragarse” una situación incómoda.

Esta es la cara que se le queda a uno cuando tiene que comerse un marrón. / INFORMACIÓN

Algunas recopilaciones de dichos populares también apuntan a esta interpretación, aunque la tratan como una hipótesis más que como una certeza.

Por qué decimos “comerse” y no simplemente “tener”

La fuerza de la expresión está en el verbo. No es lo mismo tener un marrón que comérselo. “Tenerlo” indica que el problema existe; “comérselo” añade una sensación mucho más física: tragarse la bronca, aguantar el mal trago, asumir algo que resulta pesado y desagradable.

Por eso la frase funciona tan bien en contextos laborales, familiares o cotidianos. Se la come quien se queda hasta tarde arreglando el fallo de otros, quien da la cara cuando nadie quiere hacerlo o quien termina recibiendo la culpa en una situación complicada.

Una frase muy española para un problema universal

Aunque suene informal, “comerse un marrón” tiene una precisión difícil de sustituir. No habla solo de tener un problema, sino de verse obligado a cargar con él. Puede haber injusticia, resignación, enfado o simplemente mala suerte.

Quizá por eso sigue tan viva. Porque todos, alguna vez, hemos visto venir uno. Y porque pocas cosas se entienden tan rápido como esta imagen: alguien sentado ante un plato que no ha pedido, pero que le toca tragarse entero.