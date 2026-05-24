Danielle Steel, escritora: “No hay mejor regalo que el tiempo que pasamos con las personas que amamos”
La autora estadounidense, una de las más leídas del mundo, resume en una idea sencilla el valor de estar con quienes queremos
El tiempo tiene una mala costumbre: mientras lo estamos viviendo parece infinito, pero cuando miramos atrás casi siempre da la sensación de haber pasado demasiado deprisa.
Por eso conecta tanto esta frase de Danielle Steel:
“No hay mejor regalo que el tiempo que pasamos con las personas que amamos”
La cita encaja perfectamente con el tipo de historias que Steel ha convertido en fenómeno mundial: relaciones humanas, pérdidas, segundas oportunidades y personas que descubren qué era realmente importante cuando ya no pueden recuperar ciertos momentos.
Danielle Steel lleva décadas escribiendo sobre afectos, ausencias y despedidas
Aunque suele asociarse a la novela romántica, gran parte del éxito de Danielle Steel está en otra cosa: entender emociones muy reconocibles. Sus libros hablan constantemente de familias rotas, vínculos que sobreviven a crisis y personas que intentan reconstruirse después de perder algo importante.
Y en el fondo, la frase va exactamente de eso. No habla de dinero, éxito o grandes gestos espectaculares. Habla de presencia.
De sentarse a cenar sin mirar el móvil. De visitar a alguien antes de que sea tarde. De escuchar de verdad. De estar.
La frase funciona porque todo el mundo se reconoce un poco en ella
Casi cualquiera puede pensar ahora mismo en alguien a quien ve menos de lo que le gustaría. Un amigo al que siempre promete llamar. Un padre. Un abuelo. Una pareja con la que comparte casa pero no tiempo.
Ahí es donde la frase deja de sonar simplemente bonita y empieza a doler un poco.
Porque recuerda algo incómodo: muchas veces actuamos como si el tiempo con las personas que queremos estuviera garantizado. Y no lo está.
Por qué sigue compartiéndose tanto
En una época llena de mensajes instantáneos, videollamadas y notificaciones constantes, la frase tiene algo casi contracultural. Recuerda que dedicar tiempo sigue siendo una de las formas más claras de demostrar afecto.
No basta con estar localizable. Ni con reaccionar a una historia. Ni con enviar un emoji rápido.
El verdadero lujo, cada vez más escaso, es otro: parar un rato y compartir tiempo real con alguien que importa.
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