¿Llegaste a saber por qué en las viejas películas del Oeste al principio salían las imágenes estiradas?

Es algo muy reconocible en muchas películas antiguas del Oeste: al principio, durante unos segundos, la imagen parece rara. Los personajes salen estrechos, los caballos se ven alargados, las caras parecen deformadas y todo da la sensación de estar comprimido o estirado. No era un error artístico ni una rareza del género. Era una cuestión técnica.

La explicación está en el cine anamórfico, un sistema pensado para meter una imagen muy panorámica dentro de una película estándar de 35 milímetros. Durante el rodaje, una lente especial comprimía la imagen horizontalmente para que cupiera en el fotograma. Después, en la sala de cine, otra lente del proyector la “descomprimía” y la devolvía a su formato ancho original. Cuando esa corrección no se aplicaba bien, o cuando se veía el material sin el formato adecuado, la imagen aparecía deformada.

El truco que hizo más grande el Oeste

La llegada de formatos como CinemaScope en los años cincuenta fue una revolución. Hollywood necesitaba ofrecer algo que la televisión no podía dar en casa: una pantalla enorme, más envolvente y espectacular. La solución fue apostar por formatos panorámicos capaces de llenar la mirada del espectador. CinemaScope utilizaba lentes anamórficas para producir imágenes muy anchas y empezó a popularizarse a partir de 1953.

El western fue uno de los géneros que más partido sacó de esa nueva amplitud. Sus historias pedían horizonte: llanuras, montañas, pueblos polvorientos, diligencias cruzando el desierto y personajes diminutos frente a un paisaje inmenso. El formato panorámico convertía el territorio en un protagonista más.

Por eso tantas películas del Oeste abrazaron esa estética. El duelo ya no era solo un plano de dos hombres mirándose. Podía ser una composición horizontal, con calles vacías, fachadas, polvo, sombras y distancia. La pantalla ancha hacía que el silencio pareciera más grande.

Por qué a veces se veía “mal”

El efecto de imagen estirada aparecía cuando el material anamórfico se veía sin la corrección adecuada. En origen, la película contenía una imagen comprimida. Solo al pasar por la lente correcta del proyector recuperaba sus proporciones. Si faltaba esa lente, si el televisor emitía la copia mal adaptada o si una restauración no respetaba el formato, el resultado era ese aspecto extraño: cuerpos demasiado finos, rostros deformados y objetos fuera de proporción.

También podía ocurrir al ver fragmentos iniciales, tráilers, copias televisivas antiguas o emisiones mal ajustadas. Lo que el espectador percibía como una imagen “estirada” era, en realidad, una imagen que aún no había sido correctamente “abierta” al formato panorámico.

Una solución nacida contra la televisión

La historia tiene algo de batalla industrial. En los años cincuenta, el cine competía con la televisión, que empezaba a retener al público en casa. Para diferenciarse, los estudios buscaron una experiencia más espectacular. La pantalla panorámica, el sonido más envolvente y los formatos como CinemaScope fueron parte de esa respuesta.

El sistema permitía usar película de 35 milímetros, ya muy extendida, pero ofreciendo una imagen mucho más amplia. Era una forma relativamente práctica de modernizar las salas sin tener que cambiarlo todo desde cero.

El precio de la espectacularidad

Aquellas lentes no eran perfectas. Los primeros sistemas anamórficos podían generar problemas de brillo, grano o deformaciones en los primeros planos. De hecho, algunos fallos ópticos de CinemaScope llegaron a provocar que los rostros se vieran ligeramente ensanchados o raros en los acercamientos, un problema conocido en la industria como “mumps” o “efecto paperas”.

Aun así, el impacto visual fue enorme. El público no iba al cine solo a ver una historia, sino a contemplar un mundo más grande que la vida. Y el Oeste, con su necesidad de espacio, fue uno de los territorios perfectos para esa nueva mirada.

Una rareza técnica convertida en memoria cinéfila

Hoy, cuando vemos esas imágenes deformadas, puede parecer un fallo torpe. Pero detrás hay una innovación que cambió el lenguaje del cine. Sin aquellas lentes que comprimían y expandían la imagen, muchos westerns no habrían tenido la misma fuerza visual.

Así que la próxima vez que una película antigua del Oeste parezca empezar con las figuras raramente estiradas, la explicación no está en los cowboys ni en los caballos. Está en una pequeña trampa óptica: una imagen comprimida esperando a que la pantalla la devuelva a su tamaño épico.