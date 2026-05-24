El origen de “por si las moscas”: la expresión que usamos cuando preferimos no jugárnosla

Decimos “por si las moscas” cuando hacemos algo de manera preventiva, aunque no tengamos claro que vaya a pasar nada malo. Llevar un paraguas aunque el cielo esté despejado, guardar una copia de un documento, salir cinco minutos antes o meter una chaqueta en la mochila: todo eso puede hacerse por si las moscas.

La expresión funciona como una versión coloquial de “por si acaso”. La RAE la recoge precisamente con ese sentido: actuar o prepararse por lo que pueda suceder.

El origen más probable: proteger la comida

La explicación más extendida lleva la frase a una escena doméstica muy reconocible. Durante siglos, antes de frigoríficos, envases herméticos y controles sanitarios modernos, las moscas eran una amenaza constante para los alimentos. Podían posarse sobre la comida, estropearla o contaminarla, así que lo prudente era cubrir los platos, las ollas o el pan aunque no se viera ninguna cerca.

Se tapaba la comida, literalmente, por si venían las moscas. Con el tiempo, esa precaución concreta salió de la cocina y pasó al lenguaje general. Ya no hacía falta hablar de insectos ni de alimentos: la frase empezó a servir para cualquier medida preventiva.

Por si las moscas, definición gráfica. / INFORMACIÓN

Una frase nacida del sentido común

La fuerza de “por si las moscas” está en que no suena dramática. No habla de grandes amenazas, sino de pequeñas prudencias. Tiene algo de sabiduría popular: no cuesta nada hacer esto ahora y quizá nos evite un problema después.

Por eso se usa tanto en situaciones cotidianas. No llevamos el cargador porque el móvil vaya a quedarse sin batería seguro, sino por si las moscas. No revisamos dos veces la puerta porque pensemos que está abierta, sino por si las moscas. No guardamos el ticket porque vayamos a devolver algo, sino por si las moscas.

¿Tiene otros posibles orígenes?

Como ocurre con muchas frases hechas, no hay un documento único que cierre por completo su origen. Algunas explicaciones relacionan las moscas con su valor simbólico como señal de suciedad, enfermedad o desgracia. Incluso se ha apuntado a la presencia de moscas en relatos bíblicos, como las plagas de Egipto, donde estos insectos aparecen asociados a una calamidad.

Aun así, la teoría más sencilla y repetida sigue siendo la más convincente: la expresión habría nacido de la costumbre de proteger los alimentos antes de que llegara el problema. Es decir, prevenir antes que lamentar.

Por qué sigue tan viva

“Por si las moscas” ha sobrevivido porque resume una actitud muy humana: la de no fiarse del todo de la suerte. Tiene un punto práctico, un punto desconfiado y un punto cómico. No suena solemne, pero sirve para justificar casi cualquier precaución.

Quizá por eso sigue funcionando tan bien. Porque todos, incluso los más confiados, hemos hecho alguna vez algo “por si acaso”. O, dicho de una forma mucho más castiza: por si las moscas.