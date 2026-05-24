La psicología dice que la persona que huele la ropa para decidir si aún se puede usar no es necesariamente descuidada

Oler una camiseta antes de decidir si vuelve al armario, va directa a la lavadora o aguanta una puesta más es uno de esos gestos que casi nadie presume de hacer, pero que mucha gente reconoce en privado. No siempre significa dejadez. Desde la psicología, puede entenderse como una comprobación sensorial rápida: el cerebro busca una señal inmediata para resolver una decisión pequeña sin dedicarle demasiada energía.

El olfato tiene una relación muy directa con la emoción, la memoria y la percepción de limpieza. No evaluamos una prenda solo por cómo se ve, sino también por cómo huele. De hecho, distintos estudios sobre olor y comportamiento muestran que los aromas influyen en nuestras decisiones y en la forma en que interpretamos un objeto, un espacio o incluso una experiencia social. Una investigación sobre ropa de segunda mano, por ejemplo, observó que el olor a colada limpia podía mejorar la percepción de las prendas y favorecer la conducta de compra.

El olfato como atajo mental

En psicología se habla a menudo de heurísticos, pequeños atajos que usamos para decidir rápido. No analizamos cada situación desde cero: buscamos una pista, la interpretamos y actuamos. En el caso de la ropa, el olor funciona como una señal sencilla: si huele mal, se lava; si no huele a nada o conserva un olor limpio, muchas personas la consideran reutilizable.

Un hombre poniendo una lavadora. / Zowy Voeten / EPC

Ese gesto también tiene una parte práctica. Lavar cada prenda después de un uso no siempre es necesario, especialmente si apenas se ha llevado unas horas, no ha habido sudor o se trata de ropa exterior. Ahí el “sniff test” aparece como una forma de equilibrar comodidad, ahorro de tiempo, cuidado de la ropa y consumo de agua o energía.

No es solo higiene: también es identidad

La colada no es una tarea neutra. La forma en que lavamos, repetimos ropa o decidimos qué está “limpio” está muy ligada a hábitos familiares, normas sociales y sensación de identidad. La antropóloga Sarah Pink analizó la colada como una práctica cotidiana cargada de experiencia sensorial: no se trata solo de quitar manchas, sino de cómo el olor, el tacto y la percepción de frescura construyen la idea de limpieza en la vida diaria.

Por eso hay personas que lavan una prenda tras un solo uso y otras que la revisan antes. No siempre es una cuestión de ser más o menos limpio, sino de dónde pone cada uno el límite entre “usado” y “sucio”.

Cuándo sí puede ser un problema

Que alguien huela la ropa antes de usarla no significa que sea descuidado. Pero hay matices. Si la prenda está sudada, manchada, húmeda, ha estado en contacto con suciedad o se ha usado para hacer deporte, lo razonable es lavarla. El olor no siempre detecta todos los riesgos ni todas las bacterias, y algunas prendas pueden parecer aceptables aunque ya necesiten limpieza.

El gesto, por tanto, no revela una personalidad extraña ni una falta automática de higiene. Revela algo bastante común: cuando una decisión es pequeña, buscamos una prueba rápida antes de complicarnos.

En el fondo, oler la ropa para decidir si aún se puede usar dice menos sobre dejadez y más sobre cómo funciona la mente en lo cotidiano. A veces no queremos hacer una auditoría completa de la colada. Solo buscamos una respuesta inmediata. Y la nariz, para bien o para mal, suele ser la primera en votar.