Las ayudas para comprar coche que puedes pedir en 2026: hasta 5.500 euros de descuento si cumples este requisito

Comprar un coche es una de las mayores inversiones que hace una persona a lo largo de su vida, solo por detrás de la adquisición de una vivienda. El precio de los vehículos, el coste de los seguros, el combustible y el mantenimiento hacen que cambiar de coche suponga un importante esfuerzo económico para muchas personas. Por eso, cualquier ayuda puede convertirse en un alivio para el bolsillo.

Además, la transición hacia una movilidad más sostenible está acelerando el interés por coches eléctricos, híbridos enchufables y modelos con bajas emisiones. Sin embargo, estos vehículos suelen tener precios más elevados que los tradicionales de gasolina o diésel, algo que ha llevado a algunas administraciones públicas a lanzar incentivos económicos para fomentar su compra. El objetivo es renovar el parque automovilístico y reducir emisiones contaminantes en las ciudades.

Ayudas al automóvil

Actualmente, España se encuentra en una fase de transición en materia de ayudas al automóvil. El antiguo Plan Renove ya desapareció y, durante los últimos años, el principal sistema de subvenciones ha sido el Plan MOVES III, centrado sobre todo en vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Ahora, el Gobierno trabaja en el lanzamiento del denominado Plan Auto 2030, que tomará el relevo de esos incentivos.

El nuevo programa prevé descuentos directos en el momento de la compra y nuevas inversiones para ampliar la red pública de recarga eléctrica, aunque la aprobación definitiva todavía está pendiente. La intención del Ejecutivo es simplificar el sistema de ayudas y evitar uno de los problemas más criticados del MOVES III: la demora de meses en el cobro de las subvenciones por parte de los compradores.

Ayudas de las comunidades autónomas

Mientras llega ese nuevo plan estatal, varias comunidades autónomas mantienen programas propios de ayudas así que si resides en alguna de ellas puedes beneficiarte. Madrid es uno de los casos más destacados gracias al Plan Cambia 360 del Ayuntamiento. Este sistema ofrece hasta 5.500 euros para vehículos con etiqueta Cero emisiones y hasta 3.500 euros para coches ECO. Además, existen incentivos adicionales si se achatarra un vehículo contaminante antiguo. La Comunidad de Madrid también mantiene activo el Plan Mueve Madrid hasta finales de 2026 para fomentar la movilidad sostenible.

Otras regiones también cuentan con programas específicos. Galicia mantiene el Plan Renova Tu Vehículo durante 2026 para turismos y furgonetas con bajas emisiones, mientras que La Rioja ofrece ayudas de hasta 2.500 euros mediante el Plan ADER CAR, con descuentos adicionales aportados por concesionarios. En el País Vasco existió hasta finales de 2025 el programa Vehículos de Menos Emisiones, centrado en sustituir coches antiguos por otros menos contaminantes.

Coches eléctricos en puntos de recarga. / CAROLINE BREHMAN

En comunidades como Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha no existen actualmente ayudas directas tan amplias para comprar coches, aunque sí se mantienen beneficios fiscales y ventajas para los vehículos ECO y Cero emisiones. Entre ellas destacan descuentos en el impuesto de circulación, estacionamiento gratuito o rebajado en zonas reguladas y acceso al carril bus-VAO. También existen ahorros en el impuesto de matriculación para vehículos con emisiones reducidas.

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Compatibilidad

Eso sí, los expertos recuerdan que muchas ayudas no son compatibles entre sí. De hecho, los programas autonómicos podrían no poder combinarse con el futuro Plan Auto 2030, igual que ya ocurrió con el MOVES III. Por eso, antes de comprar un vehículo conviene revisar con detalle qué subvención resulta más beneficiosa y qué requisitos exige cada administración. La etiqueta ambiental, el achatarramiento de un coche antiguo, el precio máximo del vehículo o el nivel de emisiones suelen ser factores decisivos para acceder a estas ayudas.