La DGT y los expertos coinciden: el cambio de ley sobre el consumo de alcohol que evitaría “al menos 4.000 muertes cada año”

La política de 0 alcohol al volante avanza en la Unión Europea, en la que ya hay 9 países que han bajado los límites de consumo de alcohol para los conductores. En la UE 17 estados (incluido España) tiene el límite estándar de 0,5 g/l en los controles de alcoholemia mientras que Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Estonia, Polonia, Suecia, Noruega y Serbia lo han bajado a 0,2 g/l para todos sus conductores. En España, la Comisión de Interior votó en marzo en contra de la proposición de ley presentada en el Congreso para bajar este límite de alcoholemia al volante, explica la Dirección General de Tráfico (DGT) en su revista.

Según datos de la Instituo Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en nuestro país más del 34 % de los fallecidos en accidentes de tráfico en 2024 habían consumido alcohol. Por su parte, la Comisión Europea estima que alrededor del 25 % de los siniestros viales se producen por conducir bajo sus efectos y que al menos el 80 % de ellos se podrían haber evitado si esos conductores hubieran estado sobrios.

Países de la Unión Europea con la tasa de alcohol más baja / DGT

En este sentido, la revista de la DGT recoge las declaraciones de Francesca Podda, experta en seguridad vial del European Transport Safety Council (ETSC), que afirma que “eso nos deja con que eliminar la conducción bajo los efectos del alcohol podría evitar al menos 4.000 muertes cada año”.

También sobre la negativa de la Comisión de Interior de rebajar el límite de alcohol permitido, David Pérez de Landazábal, vicepresidente de Stop Accidentes, afirmaba a la DGT que “se ha perdido una oportunidad histórica para avanzar en la protección de la vida en nuestras carreteras al rechazar una medida respaldada por la evidencia científica, los organismos internacionales y el sentido común. Pero seguiremos trabajando, presionando y proponiendo todas las vías posibles para que la reducción de la tasa de alcohol sea una realidad en España”.

El alcohol, mal visto

La DGT explica que el estudio “Percepción social en España del consumo de alcohol y la conducción”, elaborado por Fesvial en 2025, se confirma cómo el 95 % de los conductores considera que el alcohol es una amenaza para la conducción y un 65,2 % afirma que beber y conducir está mal visto.

“Hemos avanzado mucho. Hoy existe mayor rechazo social que hace 20 ó 30 años. Sin embargo, todavía detectamos una peligrosa normalización del ‘por una copa no pasa nada’, asegura Yolanda Domenech, directora de la asociación P(A)T Prevención Accidentes de Tráfico.