Hipias de Élide, filósofo de la Antigua Grecia: “Por naturaleza, todos somos parientes, conciudadanos y compañeros“

En la Grecia clásica, decir que todos los hombres eran “conciudadanos por naturaleza” no era una frase amable para quedar bien en una sobremesa. Era una provocación.

Cada griego pertenecía a una ciudad, obedecía sus leyes, defendía sus dioses, sus fiestas, sus fronteras y su forma particular de vivir. Atenas no era Esparta. Élide no era Tebas. Y un extranjero no era simplemente alguien que venía de lejos: era alguien que quedaba fuera del marco político y cultural propio.

En ese mundo aparece Hipias de Élide, sofista, maestro ambulante, experto en muchas disciplinas y personaje retratado por Platón con una mezcla de admiración y burla. En el diálogo Protágoras, Platón le atribuye una intervención muy llamativa:

“Os considero a todos parientes, familiares y conciudadanos por naturaleza, no por ley”.

La frase no debe leerse como un eslogan moderno de fraternidad universal, aunque suene sorprendentemente cercana. En griego, el contraste importante está entre phýsis y nómos: naturaleza y ley, lo que las cosas son por sí mismas y lo que los humanos acuerdan, imponen o heredan como costumbre.

Una idea incómoda en una Grecia dividida en ciudades

Hipias está hablando ante hombres cultos de distintas polis. Su gesto consiste en decirles: antes de ser atenienses, espartanos o ciudadanos de cualquier lugar, compartís algo más básico.

La ley separa. La naturaleza aproxima.

Eso no significa que Hipias negara la utilidad de las leyes. Los sofistas no eran ingenuos: sabían que las ciudades necesitaban normas, instituciones y pactos. Pero también fueron de los primeros pensadores en mirar esas normas con distancia crítica. Lo que una ciudad considera sagrado, otra puede verlo absurdo. Lo que aquí es legal, allí está prohibido. Lo que hoy parece intocable, mañana puede cambiar.

La pregunta de fondo era enorme: si las leyes varían tanto, ¿hay algo humano que permanezca por debajo de ellas? Hipias responde que sí.

Qué quería decir con “por naturaleza”

Cuando Hipias habla de parentesco natural no está haciendo biología moderna ni defendiendo una teoría política cerrada. Está señalando una intuición filosófica: los seres humanos comparten una condición común que no depende del pasaporte, la ciudad o la costumbre.

Esa idea anticipa, aunque de forma todavía embrionaria, debates posteriores sobre el cosmopolitismo, la igualdad y el derecho natural. Más tarde los cínicos y los estoicos desarrollarán con mucha más fuerza la imagen del ser humano como ciudadano del mundo. Pero Hipias ya había abierto una grieta.

Y esa grieta era peligrosa para una cultura muy organizada alrededor de la pertenencia local.

Platón lo cuenta, pero no le regala el aplauso

Conviene recordar algo: conocemos esta frase a través de Platón, que no era precisamente un admirador incondicional de los sofistas. En sus diálogos, Hipias aparece a menudo como un sabio demasiado satisfecho de sí mismo, capaz de hablar de casi todo y de presumir de saberes muy variados.

Eso obliga a leer la frase con cuidado. No tenemos un tratado de Hipias donde explique sistemáticamente su pensamiento. Tenemos una escena platónica, una voz transmitida por un autor que polemiza con él.

Pero incluso así, la frase conserva fuerza porque recoge muy bien una tensión central del siglo V a. C.: la sospecha de que muchas fronteras humanas no vienen de la naturaleza, sino de acuerdos, intereses y hábitos convertidos en obligación.

Por qué esta frase no se ha quedado vieja

La actualidad de Hipias no está en repetir que “todos somos iguales” como una consigna fácil. Está en algo más incómodo: obliga a preguntar cuántas de nuestras divisiones son realmente esenciales y cuántas son construcciones que hemos aprendido a tratar como si fueran naturales.

Nación, clase, ideología, lengua, grupo, partido, bandera. Todo eso puede importar. Todo eso puede organizar una vida. Pero Hipias invita a no confundirlo con lo primero. Antes de la etiqueta está el ser humano.

Esa es la potencia de la frase. No borra las diferencias, pero impide convertirlas en muros absolutos. Y quizá por eso sigue sonando tan fresca: porque cada época inventa nuevas formas de separar a las personas y necesita, de vez en cuando, que alguien recuerde lo evidente.

Que muchas fronteras empiezan en la ley, en la costumbre o en el miedo. No en la naturaleza.