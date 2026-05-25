La UE cambia las reglas: a partir de 2027 estos coches deberán tener un pasaporte digital accesible con un QR
Se trata de un norma que busca reducir las emisiones contaminante y favorecer el reciclaje
La Unión Europea sigue avanzando en su estrategia contra el cambio climático en materia de conducción. En 2024 el Parlamento Europeo aprobó la puesta en marcha de la normativa Euro 7, un reglamento para reducir las emisiones contaminantes de turismos, furgonetas, autobuses, camiones y remolques.
Con esta nueva ley, los vehículos deben cumplir una serie de estándares que controlarán, además de las partículas que emiten, la durabilidad de las baterías para vehículos eléctricos e híbridos. Por ello, también deberán tener un pasaporte medioambiental en el que el conductor pueda tener información sobre el consumo de combustible, las emisiones contaminantes y el estado de salud de las baterías de tracción, entre otros.
Igualmente, en 2023, la Unión Europea también aprobaba el Reglamento 2023/1542 para controlar el ciclo de vida de las pilas y baterías, desde su fabricación hasta su reciclaje. El objetivo es mejorar la sostenibilidad, la seguridad, la trazabilidad y la gestión de estos productos dentro del mercado europeo.
Pasaporte para baterías en 2027
Esta norma recogida en el BOE establece que a partir del 18 de febrero de 2027 “todas las baterías para medios de transporte ligeros, todas las baterías industriales con una capacidad superior a 2 kWh y todas las baterías para vehículos eléctricos introducidas en el mercado o puestas en servicio dispondrán de un registro electrónico”. Es decir, un pasaporte para baterías.
Este pasaporte tendrá que tener información relativa a la composición de la batería, la huella de carbono, la capacidad, el rango de temperatura, la composición, el contenido reciclado, el rendimiento, la vida útil y cómo reciclarla, entre otros parámetros.
Este pasaporte digital estará vinculado a un identificador único y será accesible de forma gratuita mediante un código QR. Su objetivo es que fabricantes, autoridades, talleres, recicladores y consumidores puedan consultar información clave sobre la batería, tanto del modelo como de la unidad concreta.
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