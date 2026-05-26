La llegada del calor extremo avanza más de un mes el inicio del verano y elimina el entretiempo en España

En todas las escuelas españolas, los niños y niñas siguen estudiando que la primavera es una estación del año con temperaturas tenues que precede a los meses más cálidos del año. En esta época, se explica, en gran parte del territorio los termómetros deberían rondar los 20 grados durante el día y bajar hasta los 12 durante la noche. De ahí que, tradicionalmente, esta época se había definido como un periodo de "entretiempo" en el que hacía falta vestirse por capas para aguantar los cambios de temperatura. Esta misma lección sobre cómo cambian las estaciones se realiza ahora en aulas que han pasado del frío al calor en muy pocos días y que, según apuntan los registros, ya marcan valores cercanos a los 30 grados en pleno mes de mayo. Es decir, que ya están con temperaturas propias del verano aún en plena primavera. Y no es casualidad. Los expertos afirman que el cambio climático se ha cargado el "entretiempo" y, a su vez, está favoreciendo cambios bruscos de temperatura, adelantando varias semanas la llegada del verano y dejando valores cada vez más inéditos para la época.

Desde mediados de mayo, España se encuentra envuelta en un episodio cálido que ha disparado los termómetros por encima de los 30 grados en gran parte del territorio y ha dejado máximas cercanas a los 40 grados en puntos del sur peninsular. Los expertos afirman que estos valores están entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para esta época del año y que, de hecho, se corresponden más a cifras de un mes de agosto que no a las de un mes de mayo. Estas cifras, además, han llegado de forma repentina tras un cambio muy brusco en las temperaturas que ha provocado oscilaciones de hasta 15 grados en los termómetros en cuestión de muy pocos días. Esta llegada repentina del calor, impensable décadas atrás y cada vez más habitual en los últimos años, muestra hasta qué punto el cambio climático está llevando al clima a los extremos.

"Antes un episodio cálido como este podía durar 2 o 3 días como máximo, mientras que ahora vemos que se extiende hasta 2 semanas y que alcanza temperaturas más altas de lo esperable para esta época" Mario Picazo — Meteorólogo

Según explica el meteorólogo Mario Picazo, el calentamiento global se ha cargado del todo el entretiempo en España. "El verano se ha hecho fuerte y se ha comido parte de la primavera y parte del otoño. Las altas temperaturas llegan hasta un mes antes de lo normal y tardan más en irse. La definición misma de las estaciones está cambiando", comenta el especialista del equipo de 'eltiempo.es'. A esto hay que sumarle el hecho de que los fenómenos se están volviendo cada vez más extremos y prolongados en el tiempo. "Antes un episodio cálido como este podía durar 2 o 3 días como máximo, mientras que ahora vemos que se extiende hasta 2 semanas y que alcanza temperaturas más altas de lo esperable para esta época. Este tipo de extremos uno de los síntomas más claros del cambio climático", afirma Picazo en una entrevista con El Periódico de Catalunya.

Anomalía de temperatura

Los datos hablan claro. Según explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en España el último año "normal" en cuanto a temperaturas fue el 2018. "Desde entonces desde entonces hemos tenido un año cálido (2021), dos muy cálidos (2019 y 2020) y cuatro extremadamente cálidos (2021, 2023, 2024 y 2025). Para encontrar un año más frío de lo normal debemos remontarnos al 2013. De ahí en adelante han predominado claramente los periodos más cálidos de lo normal", afirma el especialista quien, además, recuerda que desde 1961 hasta ahora la temperatura media en España ha aumentado alrededor de 1,75 grados y que eso, en la práctica, se ha reflejado en estaciones más cálidas de lo normal. El año pasado, sin ir más lejos, el mes de junio estuvo hasta 3,6 grados por encima de lo habitual y el verano, en su conjunto, registró una anomalía de más de 2 grados respecto a la media.

El último año con temperaturas normales en España fue el 2018 y desde entonces casi todos los meses han sido más cálidos de lo normal

Efectos del calor

El calor es un fenómeno que no solo se refleja en los termómetros. Según explica Picazo, las altas temperaturas afectan a todos los sectores de nuestra sociedad "desde la salud pública hasta la agricultura y actividades económicas como el turismo". "Uno de los focos más preocupantes de calor son los entornos urbanos porque ahí a las altas temperaturas se le suma el efecto multiplicador del propio asfalto y de los edificios, lo que se conoce como isla de calor.

Todo ello, sumado al efecto de la contaminación atmosférica, se asocia de forma clara a un aumento en las tasas de mortalidad durante los episodios de calor", afirma el especialista, quien aboga por "adaptarnos" desde las infraestructuras hasta las rutinas de trabajo y las propias costumbres a un escenario en que, por culpa de cambio climático, sabemos que el calor asfixiante "ya no es una anomalía puntual" sino que "estará cada vez más presente en España".

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Son muchos los que en estos días se preguntan si este calor asfixiante de mayo podría ser auspicio de un verano de temperaturas extremas. Sobre esta cuestión se posiciona Cunillera, quien recuerda que "no tiene por qué haber una relación directa" entre este episodio y la situación de los meses a venir ya que después de este episodio de calor podrían darse el caso de que vinieran semanas de temperaturas más tenues. Eso sí, según recuerda el experto, el cambio climático aumenta las probabilidades de que las temperaturas se mantengan altas para la época en los meses venideros. En este sentido, los modelos estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología pronostican hasta un 60% de probabilidades de que este verano sea más cálido de lo habitual en toda España. Además, a escala global, también se espera que la formación de El Niño deje otro año de récords de temperatura en todo el planeta.