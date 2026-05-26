Epicarmo de Cos, filósofo griego: “La mente ve y la mente oye; todo lo demás es sordo y ciego”

Mucho antes de que la filosofía griega se llenara de grandes sistemas, hubo pensadores que dejaron ideas breves, casi aforismos, capaces de atravesar los siglos. Una de las más sugerentes se atribuye a Epicarmo de Cos, poeta cómico y pensador vinculado al ambiente pitagórico de la Magna Grecia:

“La mente ve y la mente oye; todo lo demás es sordo y ciego”

La frase se conserva en griego como “Noûs horâi kaì noûs akoúei; tâlla kōphà kaì typhlá” y suele aparecer recogida en las recopilaciones de fragmentos presocráticos, especialmente en la tradición de Diels-Kranz. Como ocurre con muchos autores antiguos, no procede de una obra completa llegada hasta nosotros, sino de transmisión indirecta.

No vemos solo con los ojos

La idea de Epicarmo es más profunda de lo que parece. Los ojos reciben luz. Los oídos reciben sonidos. Pero por sí solos no entienden nada.

Quien interpreta, ordena, compara y da sentido a lo que percibimos es la mente. Sin ella, la realidad sería una sucesión de estímulos sin significado. Ver no sería comprender. Oír no sería escuchar.

Por eso la frase no desprecia los sentidos, sino que los coloca en su sitio: son puertas de entrada, no el conocimiento completo.

Una intuición muy adelantada

Epicarmo vivió entre los siglos VI y V a. C., en un momento en el que la filosofía griega empezaba a preguntarse de qué está hecho el mundo, cómo conocemos y qué papel juega la razón frente a la apariencia.

Su frase anticipa debates que después desarrollarán con más fuerza otros filósofos: la diferencia entre percepción y pensamiento, entre mirar y entender, entre recibir información y convertirla en saber.

Hoy la idea sigue siendo sorprendentemente útil. Vivimos rodeados de imágenes, mensajes, vídeos y estímulos constantes. Pero tener acceso a todo no significa comprenderlo todo.

Por qué sigue teniendo fuerza

La frase de Epicarmo funciona porque pone el foco en una experiencia cotidiana: dos personas pueden mirar lo mismo y entender cosas completamente distintas.

La diferencia no está solo en los ojos. Está en la atención, la memoria, la educación, los prejuicios, el contexto y la capacidad de pensar.

Quizá por eso este fragmento antiguo conserva tanta vigencia. Nos recuerda que el conocimiento no empieza cuando algo entra por los sentidos, sino cuando la mente despierta y pregunta qué significa.