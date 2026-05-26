Mercedes Ron, escritora: “Las personas más peligrosas son las que te hacen sentir viva”

Hay frases que describen el amor como refugio. Otras, como calma. La escritora Mercedes Ron prefiere hablar de esa clase de relaciones que aceleran el pulso, alteran la lógica y dejan la sensación de estar caminando constantemente al borde del precipicio. Por eso una de sus citas más compartidas resume tan bien el universo emocional de sus novelas:

“Las personas más peligrosas son las que te hacen sentir viva”

La frase encaja perfectamente con el tipo de historias que han convertido a Mercedes Ron en uno de los grandes fenómenos del romance juvenil en español. Sus personajes rara vez viven relaciones tranquilas. Lo suyo son los vínculos intensos, contradictorios y cargados de tensión emocional.

El atractivo del caos emocional

La escritora y comunicadora audiovisual argentina-española ha construido buena parte de su éxito alrededor de personajes que se atraen incluso cuando saben que pueden hacerse daño. Ahí está precisamente la clave de la frase: las personas “peligrosas” no lo son necesariamente porque quieran destruirnos, sino porque despiertan emociones difíciles de controlar.

'Enfrentados' de Mercedes Ron da el salto a la gran pantalla con Ester Expósito y Hugo Diego / L.O.

Mercedes Ron juega constantemente con esa idea. El amor aparece ligado a adrenalina, deseo, obsesión, inseguridad y necesidad. Sus protagonistas no buscan estabilidad; buscan sentir.

Y eso conecta especialmente con una generación acostumbrada a vivir las emociones de forma intensa y rápida.

Por qué sus frases se viralizan tanto

Las citas de Mercedes Ron funcionan muy bien fuera de sus libros porque condensan emociones reconocibles en pocas palabras. No suenan filosóficas ni solemnes; parecen pensamientos que alguien podría escribir a las tres de la madrugada después de enamorarse de la persona equivocada.

Esa mezcla de romanticismo y peligro emocional es precisamente la esencia de sagas como Culpa mía, Culpa tuya o Culpa nuestra, convertidas además en fenómeno audiovisual.

Sentirse vivo… aunque no siempre sea sano

La frase también tiene una lectura incómoda. Muchas veces confundimos intensidad con amor auténtico. Las relaciones más caóticas suelen dejar recuerdos más fuertes, y eso hace que algunas personas asocien el sufrimiento emocional con la sensación de estar realmente vivas.

Mercedes Ron no inventó esa idea, pero sí ha sabido traducirla al lenguaje emocional de toda una generación de lectores.

Quizá por eso sus frases circulan tanto en redes sociales: porque hablan de algo que mucha gente reconoce aunque no siempre quiera admitirlo. A veces, quienes más nos alteran son también quienes más nos cuesta olvidar.