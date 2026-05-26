La psicología dice que los jóvenes que tienen ansiedad en la Selectividad no son peores estudiantes sino que mejorarán su rendimiento si aceptan la emoción

A pocos días de que comience la Selectividad en nuestro país, más de 300.000 estudiantes apuran sus últimas horas de estudio. La semana que viene la mayoría de comunidades autónomas comenzarán a realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que este año contará con detectores de radiofrecuencia.

Tal y como recoge EFE, la mayoría de los chicos y chicas afrontan días de nervios pero acuden con más confianza tras las novedades de la PAU que empezaron a aplicarse el curso pasado y que han practicado más durante este año: "El alumnado está más habituado al nuevo modelo", señala el rector de la Universidad de Almería, también presidente de la comisión de asuntos estudiantiles de la CRUE, José Joaquín Céspedes.

Detectores de radiofrecuencia

Expertos, rectores y profesorado recuerdan que nueve de cada diez alumnos supera los exámenes y ante la novedad de que por primera vez las pruebas puedan ser controladas con detectores de radiofrecuencia en algunas aulas, señalan que se intentará no distorsionar el ambiente e intervenir lo menos posible en el alumno.

"Lo tienen que ver con absoluta tranquilidad y con normalidad", indica el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, y presidente de la comisión sectorial TIC-Crue, José Capilla, que apuesta por buscar "el equilibrio para respetar la intimidad del estudiante".

Solo el hecho de anunciar que habrá más medidas de control en la PAU, aunque sean aleatorias, ya tiene un efecto disuasorio, incide Capilla al tiempo que recuerda que la nota de corte para acceder a una universidad la marca la nota del propio alumno "y es una injusticia no evitar la copia".

Por otra parte, aunque las notas de la PAU del 2025 reflejaron una ligera caída respecto al año anterior debido a la menor optatividad, "es posible que este año repunte un poco" ya que el alumno ha enfocado su estudio este año a practicar exámenes con un solo modelo para cada asignatura. La Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad del año 2024 señala que el 97 % de los alumnos supera la fase general de la PAU y la nota media en España en 2025 rozó el 7 en la fase de acceso. "El propio enfoque competencial favorece a quienes han trabajado de forma continuada durante el curso, por lo que no exige un cambio radical de preparación en el último momento", recuerdan desde la Complutense.

4200 estudiantes se enfrentan a la Selectividad en la Universidad Miguel Hernández de Elche / Áxel Álvarez

La base del rendimiento, controlar el estrés

"Es completamente normal experimentar cierto grado de estrés y ansiedad en estas semanas. El error es interpretarla como algo negativo en lugar de entender que forma parte del proceso", explica el psicólogo del Departamento de Orientación del Colegio Real Monasterio Santa Isabel Ángel Ubach en un artículo en el que resalta que "cuando el estudiante acepta esa emoción y aprende a regularla, su rendimiento mejora notablemente".

"Es importante transmitir que, aunque el formato cambia no es una prueba más difícil. La clave está en prepararla con método y tranquilidad", señalan fuentes del vicerrectorado de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a EFE.

La segunda Selectividad, más fácil que la de junio / Pilar Cortés

Pautas para organizarse en la Selectividad

Pequeños cambios en la organización son claves y estas son algunas pautas: