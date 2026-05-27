Apolonio de Tiana, filósofo griego: “Comer carne vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro”
El pensador neopitagórico defendía una vida austera y sin violencia hacia los animales siglos antes de que existiera el vegetarianismo moderno
Mucho antes de que hablar de alimentación ética, veganismo o sostenibilidad estuviera de moda, algunos filósofos de la Antigüedad ya vinculaban la comida con la pureza moral y espiritual. Uno de ellos fue Apolonio de Tiana, pensador griego del siglo I, conocido tanto por su vida ascética como por la enorme aura legendaria que lo rodeó durante siglos.
Entre las frases que se le atribuyen aparece una especialmente contundente:
"Comer carne vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro"
La idea resume bastante bien el pensamiento neopitagórico que Apolonio defendía. Para él, la alimentación no era solo una cuestión física, sino también espiritual. Comer determinados alimentos influía en el carácter, la claridad mental y la relación del ser humano con el mundo.
El filósofo que rechazaba matar animales
Apolonio seguía muchas enseñanzas vinculadas a la tradición pitagórica: austeridad, disciplina, autocontrol y rechazo de la violencia contra los animales. Según las biografías antiguas, evitaba la carne y defendía una dieta sencilla basada en vegetales.
En aquella época, esta postura no era habitual. La carne formaba parte de sacrificios religiosos, celebraciones y rituales públicos. Rechazarla tenía también una dimensión filosófica y simbólica: significaba apartarse de los excesos y buscar una vida más pura.
“Espeso el espíritu”: qué quería decir realmente
La frase puede sonar extraña hoy, pero refleja una idea muy antigua: que algunos placeres materiales entorpecen la mente. Cuando Apolonio habla de un espíritu “espeso”, se refiere a algo pesado, menos lúcido, más dominado por lo corporal.
Para muchos filósofos antiguos, la claridad mental exigía moderación. El exceso de comida, vino o lujo alejaba al ser humano de la serenidad y del pensamiento racional.
Un debate muy moderno con dos mil años de antigüedad
Lo curioso es que parte de ese debate sigue vivo hoy. Aunque desde perspectivas muy distintas, la discusión sobre el consumo de carne vuelve constantemente: bienestar animal, impacto ambiental, salud, industria alimentaria o ética.
Apolonio no hablaba de emisiones ni de sostenibilidad. Su preocupación era espiritual. Pero la idea de que lo que comemos influye en cómo pensamos y vivimos sigue teniendo fuerza incluso dos mil años después.
Entre la filosofía y la leyenda
La figura de Apolonio de Tiana siempre estuvo rodeada de misterio. Algunos lo consideraban filósofo, otros taumaturgo o sabio errante. Su vida fue narrada siglos después por Filóstrato, mezclando hechos históricos con episodios casi milagrosos.
Eso hace difícil separar completamente al personaje real del legendario. Pero sí hay algo claro: representó una tradición filosófica que veía en la moderación y el respeto hacia los animales una forma de elevar el espíritu.
Y quizá por eso frases como esta siguen circulando hoy. Porque convierten algo cotidiano —comer— en una pregunta mucho más incómoda: qué dice nuestra forma de alimentarnos sobre nuestra manera de vivir.
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- Educación avisa de que habrá sanciones para los profesores que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad
- La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor
- Los sindicatos mayoritarios de Educación ponen en manos de sus servicios jurídicos el acuerdo salarial del Consell con CSIF y ANPE
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Cascada de bajas de profesores afiliados de CSIF y ANPE de Alicante en rechazo al acuerdo salarial con Educación
- Fallece en Alicante el doctor José López Gálvez a los 77 años de edad
- Premios Laik INFORMACIÓN