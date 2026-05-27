Apolonio de Tiana, filósofo griego: “Comer carne vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro”

Mucho antes de que hablar de alimentación ética, veganismo o sostenibilidad estuviera de moda, algunos filósofos de la Antigüedad ya vinculaban la comida con la pureza moral y espiritual. Uno de ellos fue Apolonio de Tiana, pensador griego del siglo I, conocido tanto por su vida ascética como por la enorme aura legendaria que lo rodeó durante siglos.

Entre las frases que se le atribuyen aparece una especialmente contundente:

"Comer carne vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro"

La idea resume bastante bien el pensamiento neopitagórico que Apolonio defendía. Para él, la alimentación no era solo una cuestión física, sino también espiritual. Comer determinados alimentos influía en el carácter, la claridad mental y la relación del ser humano con el mundo.

El filósofo que rechazaba matar animales

Apolonio seguía muchas enseñanzas vinculadas a la tradición pitagórica: austeridad, disciplina, autocontrol y rechazo de la violencia contra los animales. Según las biografías antiguas, evitaba la carne y defendía una dieta sencilla basada en vegetales.

En aquella época, esta postura no era habitual. La carne formaba parte de sacrificios religiosos, celebraciones y rituales públicos. Rechazarla tenía también una dimensión filosófica y simbólica: significaba apartarse de los excesos y buscar una vida más pura.

“Espeso el espíritu”: qué quería decir realmente

La frase puede sonar extraña hoy, pero refleja una idea muy antigua: que algunos placeres materiales entorpecen la mente. Cuando Apolonio habla de un espíritu “espeso”, se refiere a algo pesado, menos lúcido, más dominado por lo corporal.

Para muchos filósofos antiguos, la claridad mental exigía moderación. El exceso de comida, vino o lujo alejaba al ser humano de la serenidad y del pensamiento racional.

Un debate muy moderno con dos mil años de antigüedad

Lo curioso es que parte de ese debate sigue vivo hoy. Aunque desde perspectivas muy distintas, la discusión sobre el consumo de carne vuelve constantemente: bienestar animal, impacto ambiental, salud, industria alimentaria o ética.

Apolonio no hablaba de emisiones ni de sostenibilidad. Su preocupación era espiritual. Pero la idea de que lo que comemos influye en cómo pensamos y vivimos sigue teniendo fuerza incluso dos mil años después.

Entre la filosofía y la leyenda

La figura de Apolonio de Tiana siempre estuvo rodeada de misterio. Algunos lo consideraban filósofo, otros taumaturgo o sabio errante. Su vida fue narrada siglos después por Filóstrato, mezclando hechos históricos con episodios casi milagrosos.

Eso hace difícil separar completamente al personaje real del legendario. Pero sí hay algo claro: representó una tradición filosófica que veía en la moderación y el respeto hacia los animales una forma de elevar el espíritu.

Y quizá por eso frases como esta siguen circulando hoy. Porque convierten algo cotidiano —comer— en una pregunta mucho más incómoda: qué dice nuestra forma de alimentarnos sobre nuestra manera de vivir.