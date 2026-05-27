La DGT ya vigila los parabrisas: multas de hasta 200 euros por llevarlo sucio, roto o con soportes para el móvil

Son muchas las situaciones que la Dirección General de Tráfico (DGT) puede sancionar si considera que el conductor no lleva el parabrisas en óptimas condiciones. En concreto, lo que se está sancionando no es si está sucio o roto, lo que se multa es conducir sin unas condiciones de visibilidad suficientes de la carretera. Y eso se multa con hasta 200 euros.

Tal y como explica el RACE en su web, comprometer la visibilidad al volante es una imprudencia que no se puede consentir, ya que existe un riesgo para la seguridad vial y la DGT tiene sanciones para ello.

Heladas, nieve y vaho

Si vives en zonas muy frías en las que las heladas o las nieves son habituales en invierno debes tener cuidado ya que cuando vas a coger el coche normalmente tienes que esperar unos minutos antes de poder salir. El problema, explica el RACE, es que muchas veces vamos con prisa y únicamente limpiamos la parte central del cristal, pero esto no puede hacerse ya que las condiciones de visibilidad bajan considerablemente.

Si te pones en marcha así es posible que no veas lo que ocurre en los laterales y algunas maniobras pueden verse comprometidas si también afecta a los retrovisores o ventanillas laterales y puede que no veas a un peatón cruzando entre coches o a una bicicleta. Ahí es donde la DGT recuerda que conducir con el parabrisas en mal estado o con la visión parcialmente obstaculizada puede derivar en sanciones de hasta 200 euros.

El vaho también es uno de los imprevistos más habituales cuando hace frío pero, aunque parece inofensivo, también puede comprometer la visibilidad del conductor.

“Muchos conductores intentan resolverlo mientras circulan, bajando ligeramente la ventanilla o aumentando la potencia de la calefacción. El problema es que, durante esos minutos, la visión sigue siendo deficiente y cuesta más distinguir peatones, motos o vehículos que surgen desde los laterales. Recuerda que el Reglamento General de Circulación obliga a mantener una visibilidad adecuada en todo momento”, dice el RACE.

Un coche de la Guardia Civil / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Pequeños impactos y grietas

En este sentido, el RACE sí que especifica que todas las fisuras en el cristal no implican automática una multa, pero sí cuando implican que se disminuya la visibilidad. También hay que tener en cuenta que si tenemos una fisura o grieta el cristal pierde parte de su resistencia, algo importante en caso de accidente o para pasar la ITV.

Objetos en el parabrisas

El RACE también hace referencia a los soportes del móvil que se colocan en mitad del parabrisas o pegatinas, cámaras o pequeños objetos que cuelgan del retrovisor y recuerdan que muchos de ellos pueden reducir el campo de visión aunque el conductor no se percate.

“En ciudad puede parecer algo menor, pero en determinadas maniobras basta con tapar parcialmente un lateral del cristal para dificultar la visión de una moto, un peatón o un coche que se aproxima desde otra calle”, explican.