El fuego vuelve a Doñana nueve años después del gran incendio: "Ha ardido parte del corazón del Parque Nacional"

El primer gran incendio de 2026, declarado el pasado domingo en Huelva, preocupa por sus efectos ecológicos. "El incendio está en el corazón del Parque Nacional, esa zona tiene un gran valor ambiental", avisa Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. Aún es pronto para "poder valorar los daños o el efecto" que causara el fuego declarado en Doñana, pero tiene claro que "si hubiera ocurrido un par de días antes, el susto habría sido importante". Después de tres días de trabajo el incendio quedó estabilizado en la noche del lunes.

Por el momento, Revilla aclara en conversación con El Correo de Andalucía que es pronto para "poder valorar los daños o el efecto". Para ello habrá que esperar a saber la temperatura que alcanza el incendio o la capacidad de recuperación de la zona.

Las Marismillas es una zona "muy importante" dentro de Doñana. Es la zona "asociada al bosque", avisa Revilla. "Hay una zona de águila imperial que habían puesto huevos, hay milano real...", apunta el director de la Estación Biológica.

Este lugar es una zona "de trabajo difícil", ya que solo hay una vía de escape. Revilla explica sobre la acotación del incendio que por el momento "ha seguido extendiéndose". "Aunque haya bandas de dunas", el viento provoca que se "muevan esas bandas de vegetación", por lo que aún es pronto para saber el alcance.

De todas formas, "hay que decir que los incendios, en momentos del año como este, en los que la vegetación tiene mucha humedad, son menos intensos y la vegetación responde bien. Conviene no ser pesimistas en los análisis".

Cabe recordar en este punto que en 2017 se produjo uno de los fuegos más graves de los ocurridos en Doñana. El incendio de Las Peñuelas arrasó más de 8.400 hectáreas en el entorno occidental del Espacio Natural de Doñana. Sin embargo, años después, la naturaleza volvía a abrirse camino.

El origen del incendio, en la vía por donde pasaron las hermandades

En las últimas horas se han declarado dos incendios en Doñana. "Este y el otro fuego partieron de la vía pecuaria, que es vía de paso para las hermandades", explica Revilla. Aún no se sabe qué ha ocurrido, pero "son días donde hay mucho movimiento y eso hace pensar que ha sido un descuido o han sido intencionados. Vamos a esperar".

Revilla explica que este incendio "muestra el riesgo que tiene que miles de personas accedan a una zona así", por lo que habrá que valorar si más adelante se toman medidas en este sentido. "Podríamos haber tenido un serio disgusto en una zona que para evacuar solo tiene una zona", apunta Revilla. "Tenemos que pensar cómo podemos reducir el impacto", insiste.

"Lo que hay que hacer es ver si el origen tiene que ver con las hermandades, con mover tantos vehículos... La única zona de escape es la zona donde se ha iniciado el incendio y tiene riesgo elevado. Hay que ser consciente de ello. El riesgo está. Si hubiera ocurrido un par de días antes, el susto habría sido importante", afirmó el director de la Estación Biológica de Doñana - CSIC.

El Fondo Mundial para la Naturaleza muestra su "preocupación"

Juanjo Carmona, portavoz del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), ha asegurado que siguen con gran "preocupación" lo que está ocurriendo. "Desde el domingo que se produjo el incendio, estamos con fuerte viento y muchísimo calor. Y en este sentido hay que destacar estas circunstancias".

Carmona explica que el mes de mayo "está destacando por la subida de la temperatura media" y esto "tiene consecuencias sobre el medio, sobre el estrés hídrico de las plantas, sobre las posibilidades de que también ocurra accidentes incluso por imprudencia, o otras cuestiones que acaben dando como consecuencia siniestros forestales".

"La época de riesgo alto en Andalucía es entre el 1 de junio y el 15 de octubre", explica Carmona. Sin embargo, "lo cierto es que con las condiciones que se están dando en los últimos años en mayo, debido al cambio climático", habría que empezar a plantearse adelantar su comienzo al menos en los últimos 15 días de mayo.

Además, Carmona ha destacado el buen trabajo realizado por el Ministerio de Transición Ecológica en la zona. "Fruto de todo ese buen trabajo", incluso para "reducir los incendios forestales", se ha pasado de tener un territorio "donde había algún lince eventualmente, a poder soltar una pareja en 2024 o un ejemplar llamado Guadalajara en febrero de este año para intentar que se establezcan en este territorio".

Los trabajos del MITECO en Doñana

La finca de Las Marismillas se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional de Doñana, en el margen derecho de la desembocadura del río Guadalquivir. Cuenta con una superficie de unas 10.000 hectáreas y representa aproximadamente el 20% de la superficie del Parque Nacional, según los informes del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha llevado a cabo importantes trabajos en la zona.

Esta zona forma parte del territorio de presencia del lince ibérico, donde gracias a los trabajos realizados por el MITECO, se han soltado recientemente dos hembras y dos machos. Además, desde 2024 se está intentando "reforzar la población de conejo de monte, especie presa clave para el lince".

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Igualmente, se han llevado a cabo trabajos para la prevención de incendios forestales con presupuestos por encima de los 600.000 euros. Toda la zona está catolagada como zona de peligro según el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, por lo que en varias ocasiones se ha considerado urgente actualizar y reforzar las infraestructuras de prevención.