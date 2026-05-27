Mónica García
La ministra de Sanidad garantiza que el seguimiento de los casos de hantavirus es "exhaustivo"
Mónica García detalla que uno de los dos viajeros contagiados se encuentra ya prácticamente asintomático y el otro evoluciona favorablemente
EFE
Los dos pasajeros del MV Hondius que han dado positivo en hantavirus siguen "bien" y uno de ellos se encuentra ya "prácticamente asintomático", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha garantizado que el seguimiento que se está haciendo del brote es "exhaustivo" y "riguroso".
La aparición de estos positivos, ha subrayado en su comparecencia ante el pleno del Congreso, en la que está dando cuenta de la gestión del brote de hantavirus por parte del Gobierno, constata que España era el sitio "donde tenían que venir rápido", a un "país seguro con la capacidad de hacerse cargo" y no una "falta de éxito de la operación" .
"Por suerte, hay pasajeros que cuando se han puesto malos, han estado en un hospital, y esto es importante señalarlo porque había quien nos decía que estos pasajeros se tenían que quedar más días en el buque", ha criticado.
Mónica García ha recordado que el primer contagio en uno de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius se confirmó el 11 de mayo, un día después de que desembarcaran en Tenerife y fueran trasladados desde allí al Hospital Gómez Ulla de Madrid para hacer cuarentena.
"Ese ciudadano se encuentra bien. Los síntomas han remitido y hasta podemos decir que prácticamente asintomático", ha garantizado.
Posteriormente, el pasado lunes, la PCR semanal que se hace a los otros 13 contactos arrojaron una nueva infección en otro de los viajeros, que "se encuentra bien también". El resto siguen negativos y asintomáticos.
Nada más confirmarse el contagio, fue ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan), "con lo cual el seguimiento epidemiológico y clínico de todos nuestros compatriotas está siendo exhaustivo y riguroso", ha alabado.
Según la OMS, el brote de hantavirus se ha saldado por ahora con 13 casos y 3 fallecidos; de todos los cruceristas, preocupa la situación de la ciudadana francesa que empezó a mostrar síntomas en su vuelo de evacuación y que resultó finalmente positiva.
"Esta ciudadana tiene una situación clínica más comprometida y de la que, por supuesto, también como país también estamos pendientes", pero lo que es seguro es que, si no hubiera sido evacuada desde España, "no habría sobrevivido", ha concluido.
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