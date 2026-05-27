El origen de “comer como una lima”: la expresión que usamos para quien no deja ni las migas

Decimos que alguien “come como una lima” cuando tiene un apetito enorme, devora lo que le ponen delante o parece no cansarse nunca de comer. Es una expresión muy visual: no habla solo de cantidad, sino de esa sensación de que la comida desaparece sin pausa.

El origen está en la lima, la herramienta de metal que se utiliza para desgastar, pulir o rebajar superficies duras. Una lima no corta de golpe, sino que va arrastrando material poco a poco, con insistencia, hasta dejarlo reducido. De ahí nace la comparación: quien “come como una lima” parece ir acabando con todo lo que encuentra en la mesa.

Una imagen doméstica y muy fácil de entender

La expresión funciona porque convierte el apetito en una escena casi mecánica. La persona no simplemente come mucho: va limando el plato, rebajando la comida, haciendo desaparecer pan, guiso, postre o lo que caiga.

Por eso suele usarse con un punto de humor, especialmente en ambientes familiares. Un niño en plena etapa de crecimiento, alguien que llega con mucha hambre o un invitado especialmente voraz puede acabar recibiendo el comentario sin demasiada solemnidad: “hoy comes como una lima”.

No tiene que ver con la fruta

Aunque pueda despistar, la expresión no se refiere a la lima cítrica, sino a la herramienta. La clave está en la idea de desgaste constante. Igual que una lima arranca pequeñas partículas de un material, el comilón va acabando con la comida bocado a bocado.

Por qué seguimos usándola

“Comer como una lima” ha sobrevivido porque es breve, gráfica y un poco exagerada. No necesita explicación: basta imaginar una herramienta trabajando sin descanso para entender la comparación.

Y quizá por eso sigue teniendo gracia. Porque todos hemos visto alguna vez a alguien sentarse a la mesa con tanta hambre que parecía dispuesto a limar el plato.